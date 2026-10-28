Імпорт протезів до рф із Німеччини зріс уп'ятеро порівняно з довоєнним періодом

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У першому півріччі 2026 року російські закупівлі німецьких протезів кінцівок та штучних суглобів досягли €79 млн, що на третину перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

За даними аналізу Eurostat, порівняно з першою половиною 2021 року поставки протезів рук і ніг із ФРН зросли в 5,4 раза, а ендопротезів — у 6,1 раза. Загалом із країн ЄС росія імпортувала цієї продукції на €144,9 млн, де найбільша частка припадає на Німеччину (55%), Нідерланди (23%) та Бельгію (17%).

Стрімке зростання імпорту пов'язане зі збільшенням кількості важкопоранених російських військовослужбовців на війні проти України та неспроможністю місцевого виробництва покрити попит на високотехнологічні комплектуючі. За оцінками фахівців, частка молодих пацієнтів серед осіб, які потребують протезування в рф, зросла з 8% до 20%. У зв'язку з цим видатки російського фонду соцстрахування на засоби реабілітації у 2026 році сягнули 98,16 млрд рублів, що майже втричі перевищує довоєнний рівень.

Джерело: Forbes.

Попит на протези у росії в 20245 році зріс на 53% у порівнянні з 2023-м. Особливо часто жителі країни-агресора втрачають руки.

Російська влада планує створити центри реабілітації для учасників війни проти України, які втратили кінцівки. Такі заклади мають з’явитися в кожному з восьми федеральних округів РФ. Точних термінів відкриття установ поки не називають, однак один центр уже працює на базі Російського державного соціального університету (РДСУ) в Підмосков’ї.

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