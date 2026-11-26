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Більшість іноземних найманців, які вступили до лав російської армії, свідомо вирушали воювати проти України. Серед основних мотивів такого рішення були бажання отримати паспорт РФ, уникнути ув’язнення або заробити гроші.

За даними проєкту, серед полонених громадяни із 54 країн світу.

Майже половина респондентів - 49,2% - ще до укладення контракту знали, що братимуть участь у війні проти України.

Ще 14,8% опитаних зізналися, що щодо цього велися окремі домовленості. Водночас про примус або обман при підписанні контракту заявили лише 1,7%.

Основними мотивами укладення контракту з російською армією опитані називали практичну вигоду: 46,7% пішли на службу заради отримання громадянства РФ, 19,9% - щоб вийти з в’язниці або уникнути кримінального переслідування, 17,9% - задля заробітку, а 11,6% - заради соціальних виплат та пільг.

Ще 15,2% зазначили, що підписали контракт свідомо та добровільно, оскільки підтримують дії Росії.

У проєкті "Хочу жити" наголошують, що отримання паспорта, грошей чи уникнення ув’язнення є свідомою угодою заради особистої вигоди, тоді як версії про "обман" часто з’являються вже після потрапляння в полон. Водночас 10,2% респондентів заявили, що зрозуміли, нібито їх ошукали щодо участі у війні, а 48,8% опинилися в полоні не з власної волі, через переконання або поранення. Окремо в опитуванні звертають увагу на те, що 79,3% опитаних після обміну планують повернутися саме до Росії - туди, де розраховували отримати паспорт ціною участі у війні проти українців. У проєкті "Хочу жити" нагадують іноземцям, яких намагаються завербувати до лав ЗС РФ, що служба за таким контрактом є участю у війні проти іншої держави. Тим, хто вже опинився в російських військах, пропонують звертатися до "Хочу жити" для безпечної здачі в полон, а родичам зниклих контрактників радять звертатися до чат-боту "Хочу знайти".

Про це повідомляється з посиланням на публікацію результатів опитування державного проєкту "Хочу жити" в Telegram. Приїхав до Росії навесні й загинув на Донеччині — ГУР встановило особу найманця з Філіппін. Росія завербувала майже 46 тисяч іноземців зі 151 країни для війни проти України.

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