ISW пояснив, як Кремль використовує свої злочини для впливу на Білий дім

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Росія перетворює гуманітарні кризи, спричинені власними діями, на інструмент впливу з метою заручитися прихильністю адміністрації президента США Дональда Трампа, зазначають аналітики ISW.

Фахівці ISW зазначили, що церемонія у Білому домі 5 листопада, під час якої Меланія Трамп прийняла представників України та Росії з нагоди евакуації жителів окупованих Олешок, засвідчила, що Кремль використовує гуманітарні кризи, створені самою ж РФ, як зброю, щоб завоювати прихильність адміністрації Трампа.

Аналітики звернули увагу, що під час зустрічі з Меланією Трамп у Білому домі спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв наголосив на гуманітарному успіху припинення вогню, не визнаючи, що саме вторгнення та окупація Росії призвели до гуманітарної кризи в Олешках.

Він також порівняв припинення вогню в Олешках з попередніми зусиллями першої леді США щодо репатріації депортованих українських дітей з Росії.

У ISW зазначили, що коментарі Дмитрієва узгоджуються з попередніми спробами Росії використати обмежену гуманітарну співпрацю — щодо таких криз, як ситуація в Олешках чи повернення насильно депортованих українських дітей, виняткову відповідальність за які несе Росія, — щоб «залицятися» до адміністрації Трампа, підштовхнути Білий дім зайняти більш сприятливу позицію щодо Росії і домогтися поступок від США у майбутніх переговорах.

Насправді ж спроби російських чиновників зобразити Путіна як «охочого переговірника з гуманітарними нахилами» відбулися після низки руйнівних російських ударів по цивільному населенню України за останні місяці.

Серед них — нещодавній удар по вокзалу в Дніпрі, в результаті якого загинуло щонайменше 14 людей саме в дні припинення вогню в районі Олешок.

Джерело: ISW

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.

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