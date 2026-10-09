ISW пояснив, як Росія змінила тактику масованих ударів по Україні

0:00 / 0:00

Росія почала частіше поєднувати хвилі дронів і ракет, концентруючи удари на обмеженій кількості цілей. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), така тактика посилює навантаження на українську ППО та може бути частиною підготовки до зимових атак на критичну інфраструктуру.

У ніч проти 7 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні. За даними Повітряних сил України, які наводить ISW, окупанти застосували 48 крилатих ракет типів Х-101, «Іскандер-К» або «Калібр», а також 130 ударних безпілотників і дронів-імітаторів. Серед безпілотників 46 були реактивними. Росія також запустила невстановлену кількість балістичних і протикорабельних ракет.

Основними напрямками атаки стали Київська, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області. Російські удари призвели до загибелі й поранення цивільних, зокрема дітей, а також пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.

Аналітики звернули увагу на те, що російські військові блогери обговорювали застосування кількох хвиль ракет і дронів проти обмеженої кількості цілей. Один із них стверджував, що по Кременчуку, Олександрії та Світловодську спрямували близько 30 крилатих ракет. Цю цифру ISW наводить як оцінку російського блогера, а не як незалежно підтверджені дані.

На думку експертів, концентрація засобів ураження дає змогу Росії створювати значне навантаження на українську ППО на окремих ділянках і збільшувати шанси на ураження визначених об’єктів.

ISW пов’язує зміну тактики з розвитком російських реактивних безпілотників типу «Герань». Технологічні вдосконалення цих апаратів, за оцінкою аналітиків, дають російським військам змогу зосереджувати крилаті й балістичні ракети на меншій кількості пріоритетних цілей без істотного збільшення витрат ракет.

Експерти вважають, що Росія, ймовірно, використовуватиме цю схему під час зимової кампанії ударів по українській енергетичній інфраструктурі у 2026–2027 роках.

«Перевага Росії в реактивних безпілотниках сприяє дедалі більш концентрованій, жорстокій та смертоносній тактиці ударної кампанії Росії», – зазначають аналітики ISW. За їхньою оцінкою, такі атаки посилюють тиск на українську протиповітряну оборону, завдають шкоди критичній інфраструктурі та погіршують умови життя цивільного населення.

У звіті також ідеться про намір Кремля виснажити українців постійними обстрілами, посилити страх і невизначеність та завдати додаткової шкоди економіці. Москва, ймовірно, розраховує, що погіршення повсякденних умов змусить Україну погодитися на російські вимоги. Водночас ISW наголошує, що така стратегія не принесла Росії бажаного результату раніше й навряд чи спрацює цієї зими.

Джерело: ISW

Нагадаємо, РФ модернізувала Герань-4, дрон отримав нову навігацію та боєголовку.

Росіяни провели 172 атаки за добу: Покровський напрямок залишається найгарячішим.

За добу на фронті відбулося 185 боєзіткнень, ворог застосував 156 КАБів — Генштаб

Читай нас у