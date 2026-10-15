ISW викрив інформаційну операцію Кремля щодо наступу на Слов’янськ і Краматорськ

0:00 / 0:00

Росія перебільшує свої успіхи на Донеччині, щоб створити враження неминучого краху української оборони. У звіті від 15 жовтня 2026 року аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не підтвердили заявлених російських успіхів поблизу Слов’янська й Костянтинівки.

Міністерство оборони Росії поширює перебільшені заяви про просування своїх військ на Донеччині, зокрема поблизу Слов’янська та Краматорська, намагаючись створити враження, що українська оборона нібито руйнується. Однак реальна ситуація на фронті не підтверджує повідомлень російського командування. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу, що російське Міноборони заявляє про наступальні операції поблизу Слов’янська, Краматорська та Семенівки. Водночас ці населені пункти розташовані далеко за межами найдальшого підтвердженого просування російських військ.

За оцінкою ISW, такі повідомлення є частиною систематичної інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на перебільшення російських успіхів і створення хибного уявлення про ситуацію на полі бою.

Росіяни приписують собі просування на десятки кілометрів

Подібні маніпуляції аналітики зафіксували й на інших напрямках. Зокрема, російське командування заявляло про наступ поблизу Тарасівки та Гаврилівки, хоча ці населені пункти розташовані приблизно за 16 і 15 км відповідно від найдальших позицій, до яких, за оцінками ISW, просунулися російські війська.

На Гуляйпільському напрямку окупанти також повідомляли про бойові дії поблизу населених пунктів, розташованих приблизно за 14–19 км від підтвердженої межі російського просування.

Аналітики зазначили, що частину таких заяв Міноборони РФ публікує в російському месенджері Max, а не в Telegram. На думку ISW, це може свідчити про спробу нав’язати перебільшену картину успіхів передусім внутрішній російській аудиторії.

Водночас 13–14 жовтня російські війська продовжували атаки на підступах до Слов’янська та в районі Костянтинівки, однак аналітики не зафіксували підтвердженого просування на цих ділянках.

Таким чином, за оцінкою ISW, Кремль намагається представити українську оборону як таку, що нібито руйнується, хоча наявні докази не підтверджують цих тверджень.

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Читай нас у