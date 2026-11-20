Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко відвідав командні пункти спецпідрозділів ГУР, які працюють на Запорізькому напрямку. З командирами він обговорив результати бойових завдань, потреби бійців і подальші операції. Окремо зосередилися на забезпеченні підрозділів, медичній допомозі та евакуації поранених.

Під час візиту Іващенко побував на командних пунктах підрозділів «Артан», Міжнародного легіону та інших складових Департаменту активних дій ГУР. Також він зустрівся з представниками «Спецпідрозділу Тимура». Командири доповіли начальнику розвідки про результати бойової роботи, дії російських військ у зоні відповідальності та потреби підрозділів. Зокрема, йшлося про те, чого бракує бійцям для подальшого виконання завдань.

Окремо обговорили, як посилити бойові можливості спецпідрозділів. Серед головних питань — технічне й матеріальне забезпечення, а також використання нових технологічних рішень, які можуть допомогти військовим під час виконання завдань. Не оминули й питання, від яких безпосередньо залежить безпека бійців. Командири та керівництво ГУР розглянули організацію медичної допомоги, евакуацію поранених і заходи, які мають допомогти зменшити втрати серед особового складу.

Іващенко наголосив, що забезпечення підрозділів — це не лише питання техніки та ресурсів. Від нього залежать як результати бойових операцій, так і життя військових. «Ми знаємо, наскільки складні завдання виконують наші підрозділи. Сьогодні з командирами детально розібрали потреби — від технічного й матеріального до медичного забезпечення, зокрема евакуації. Від цього залежать і бойові результати, і життя наших воїнів. Для мене це нероздільні речі», — зазначив начальник ГУР.

За його словами, головна мета — завдати російським військам максимальних втрат і водночас зберегти життя українських бійців. Для цього розвідка впроваджує та розширює використання ефективних технологічних засобів. Після нарад начальник ГУР уточнив завдання для спецпідрозділів. Також командири разом із керівництвом розвідки спланували подальші операції з урахуванням ситуації на Запорізькому напрямку.

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