Із Берислава на Херсонщині евакуювали ще 15 людей

Із міста Берислав на Херсонщині вдалося вивезти ще 15 місцевих жителів. Через постійні російські обстріли евакуація була небезпечною, тому операцію проводили українські військові разом із волонтером.

За його словами, більшість евакуйованих — люди літнього віку. Вони залишалися в місті, яке російська армія регулярно атакує артилерією та безпілотниками. «Наші військові спільно з волонтером провели надзвичайно складну евакуаційну операцію у Бериславі. З міста, яке російська армія нищить практично цілодобово, вдалося вивезти ще 15 людей, переважно літнього віку», — написав Прокудін.

До операції долучилися бійці однієї з бригад Сил територіальної оборони ЗСУ та волонтер Андрій Петухов, відомий за позивним «Боксер». Військові вивезли із зони небезпеки сімох місцевих жителів. Ще вісьмох людей евакуював волонтер. Очільник ОВА наголосив, що виїзд із міста був особливо небезпечним через постійні атаки російських військ. «Це була небезпечна операція, адже російська армія безперервно обстрілює Берислав з артилерії та атакує місто безпілотниками», — зазначив Прокудін.

Серед евакуйованих — троє чоловіків і 12 жінок. Наразі всі вони перебувають у безпеці. Людей доправляють до їхніх рідних і близьких у різні регіони України, де вони зможуть отримати необхідну підтримку та допомогу. Евакуація з Берислава залишається важливою через постійні російські обстріли. Українські військові та волонтери продовжують допомагати місцевим жителям виїжджати з небезпечних районів. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.