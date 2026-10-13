Із росії видворили білоруса та заборонили в'їзд на 100 років

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Верховний суд Республіки Карелія ухвалив рішення про видворення з території російської федерації громадянина Білорусі Максима Стасевича та встановив для нього заборону на в'їзд до країни терміном до 2126 року. Формальним приводом для ухвалення такого рішення стала його участь у масових акціях протесту проти режимів Олександра Лукашенка в Мінську у 2020 році.

За даними правозахисних організацій та ЗМІ, Стасевич проживав у Карелії з 2021 року та працював у дитячому таборі «Полярный круг». У грудні 2025 року його затримували у Санкт-Петербурзі за запитом білоруських силовиків, які порушили проти нього кримінальну справу, однак російська прокуратура тоді відмовила у видачі. У квітні 2026 року його знову затримали через відсутність дозволу ФСБ на перебування у прикордонній зоні, призначивши штраф.

Наделі Центр із протидії екстремізму МВС рф оскаржив судові ухвали, заявивши, що участь у протестному русі в Білорусі становить «загрозу громадському порядку в рф». Верховний суд Карелії підтримав позицію силового відомства, затвердивши депортацію білоруса з безпрецедентною 100-річною забороною на перетин російського кордону.

Джерела: видання «Наша Ніва».

Раніше США та Лукашенко домовились про звільнення понад 250 білоруських політв’язнів.

Після цього спеціальний представник США в Мінську Джон Коул повідомив про рішення Вашингтону щодо скасування санкцій, які були раніше накладені на білоруський калій.

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