Кая Каллас назвала Україну першою лінією оборони Європи від росії

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Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас за підсумками засідання Ради ЄС заявила, що країни-кандидати, передусім Україна як перша лінія оборони від російської агресії, роблять вагомий внесок у безпеку континенту. Міністри закордонних справ країн блоку домовилися поглибити співпрацю з кандидатами шляхом їхньої інтеграції в оборонні структури ЄС та розширення спільного виробництва зброї.

Крім того, Євросоюз готує новий надзвичайний безпековий протокол для протидії гібридним загрозам, 22-й пакет санкцій проти москви та заходи проти «тіньового флоту» росії. Блок також працює над обмеженням пересування російських дипломатів, скороченням видачі туристичних віз та забороною на в'їзд для колишніх російських комбатантів.

Джерело: «Укрінформ».

Єврокомісія підтвердила відкриття кластерів для України після схвалення мовного закону.

Верховна Рада ухвалила закон, який регулює право дітей із національних меншин і корінних народів навчатися рідною мовою. Водночас вони мають обов’язково вивчати українську. Документ підтримали 266 народних депутатів. Його ухвалення може допомогти розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу, які гальмувала Угорщина.

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