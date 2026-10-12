Календар грибника на 12–18 жовтня 2026 року: де і які гриби збирати

У період з 12 по 18 жовтня 2026 року на любителів тихого полювання чекає чудовий і дуже врожайний тиждень, оскільки осіння погода p ljofvb та сприятлива вологість ґрунту створюють ідеальні умови для активного росту грибів.

12 жовтня, у понеділок, полювання на гриби обіцяє бути надзвичайно результативним. Ранкові тумани та помірне тепло сприяють активній появі польських грибів, білих та підберезників у змішаних і листяних лісах.

13 жовтня, у вівторок, триває розпал грибного сезону. Поступове збільшення світлового дня та стабільна вологість стимулюють розвиток міцелію. Варто завітати до соснових борів за маслюками та зеленушками, а також перевірити узлісся на наявність підосичників.

14 жовтня, у середу, умови залишаються сприятливими, хоча ранкова прохолода може трохи змістити час найефективніших пошуків на обідні години, коли осіннє сонце прогріває лісову підстилку. Успішними будуть пошуки благородних білих грибів на перевірених роками грибницях.

15 жовтня, у четвер, зберігається висока ймовірність повернутися з повними кошиками. Завдяки комфортній осінній погоді гриби міцні, чисті та нечервиві. Особливу увагу варто звернути на затінені лісові схили та ділянки з густим моховим покривом.

16 жовтня, у п'ятницю, перед першою чвертю Місяця спостерігається потужна хвиля плодоношення осінніх видів. У лісах масово з'являються опеньки на пеньках та повалених деревах, а також триває активний збір польських грибів.

17 жовтня, у суботу, настає ідеальний день для виїзду за місто. Комфортна температура повітря та оптимальна вологість лісу створюють чудові умови для тривалих прогулянок і збору як трубчастих, так і пластинчастих грибів.

18 жовтня, у неділю, в день першої чверті Місяця прогнозується стабільне та щедре тихе полювання. Це чудовий вихідний день для того, щоб наповнити кошики якісними лісовими дарами перед затяжним похолоданням.

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