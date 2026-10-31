Каллас заявила, що Лавров на зустрічі G20 не продемонстрував готовності до миру

0:00 / 0:00

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 у США не показав жодної готовності до мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

За словами Каллас, представник російської влади не подавав сигналів про готовність до поступок. Вона наголосила, що Росія має не словами, а конкретними діями довести готовність до переговорів.

Також європейська дипломатка заявила, що під час засідання Лавров поширював неправдиву інформацію та спотворював факти щодо війни в Україні. За її словами, ці твердження згодом вдалося спростувати.

Каллас закликала продовжувати тиск на Москву, зокрема задля досягнення припинення вогню в Чорному морі.

Окремо вона прокоментувала відсутність традиційного спільного фото учасників зустрічі, зазначивши, що не можна нормалізувати воєнні злочини за одним столом.

Джерело: AFP

Європейські країни не братимутьучасті в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Заява російського диктатора володимира путіна про згоду на відновлення мирних переговорів із Україною ще не гарантує їхнього реального проведення. Оцінювати результати будь-яких контактів необхідно за підсумками зустрічей, а не до їх початку, вважає президент Володимир Зеленський.

Читай нас у