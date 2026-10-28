Канадський зоорятувальник Джессі Адамс загинув в Україні — Global News Canada

У східній Україні загинув канадський зоорятувальник Джессі Адамс — засновник організації RainCoast Dog Rescue Society, що базується у Вікторії на острові Ванкувер. Як повідомляє Global News, він помер від тяжких поранень після удару FPV-дрона по автомобілю, яким перевозив тварин.

Поїздка до східної України

Перед поїздкою Адамс написав у Facebook, що вирушає на рятувальну місію до східної України. За два дні, за інформацією RainCoast Dog Rescue Society, FPV-дрон влучив у автомобіль, яким він транспортував тварин. Рятувальник зазнав тяжких поранень і переніс екстрену операцію, однак лікарям не вдалося врятувати його життя.

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Евакуація тварин

Виконавча директорка Victoria Humane Society Пенні Стоун розповіла, що Адамс неодноразово їздив до України та Кабула туди, де була потрібна допомога. За її словами, в Україні він рятував не лише собак, а й тигрів, левів, свиней, кіз та інших тварин. Також він їздив до невеликих громад, щоб допомагати їхнім мешканцям.

RainCoast Dog Rescue Society у повідомленні про смерть Адамса заявила, що він присвятив життя захисту тварин. Директорка програм SPCA International Лорі Калеф сказала, що Адамс і його команда, за оцінками, евакуювали з охопленої війною України до 1 тисячі тварин.

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