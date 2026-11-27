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Французький політик Жан-Люк Меланшон заявив, що збройний конфлікт із Росією був би абсурдним розвитком подій. Він пояснив, що французька доктрина ядерного стримування спрямована на недопущення війни в Європі, зокрема в країнах Балтії. Про це кандидат у президенти сказав в інтерв’ю телеканалу LCI.

«Доктрина французького ядерного стримування означає, що ми ніколи не допустимо конфлікту на території Європи, включно з країнами Балтії та іншими державами. Тому ми маємо законні підстави турбуватися про тих, хто озброюється навколо нас. Адже йти на війну з Росією – абсурд», – сказав політик.

Окремо Меланшон висловив занепокоєння планами Німеччини створити найбільшу звичайну армію в Європі. На його думку, військове посилення країни може зробити її мішенню для інших держав.

«Коли Німеччина матиме найбільшу звичайну армію, вона використовуватиме її на власний розсуд. Крім того, саме в Німеччині розміщена американська ядерна зброя. Відтоді Німеччина стає мішенню. Я хотів би нагадати, що Німеччина – наша сусідка. Будь-який президент Франції має бути стурбований тим, що його сусідка стає військовою ціллю для інших країн», – заявив Меланшон.

Жан-Люк Меланшон очолює ліву партію «Нескорена Франція» та бере участь у президентській кампанії 2027 року. Політик раніше неодноразово виступав проти прямого військового зіткнення Заходу з Росією та закликав до дипломатичного врегулювання війни.

Меланшон також критикував ідею відправлення західних військ в Україну та виступав проти її вступу до НАТО.

Раніше Франція в ООН закликала росіян до подвійного мораторію на удари по енергетиці й судноплавству.

Французькі політики виступили за скорочення допомоги Україні, — Politico.

Марін Ле Пен заявила, що в разі приходу до влади Франція виконуватиме вже взяті на себе зобов’язання щодо підтримки України. Зокрема, йдеться про спільну позику ЄС для Києва обсягом 90 млрд євро.

Нагадаємо, Ле Пен погодилася на зустріч із Зеленським.

Додамо, що Марін Ле Пен та Жан-Люк Меланшон посідають перші два місця в усіх п’яти сценаріях першого туру президентських виборів у Франції, запланованих на 2027 рік.

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