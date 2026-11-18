0:00 / 0:00

Станом на 18 листопада 2026 року найнапруженішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок, де українські захисники відбили 18 російських штурмів. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили шість атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Цегельного, Рибалчиного, Охрімівки, Миколаївки та Зарубинки.

На Куп'янському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 12 атак противника. Російські війська намагалися просунутися в районах Лимана, Нового та Зарічного, однак українські захисники зупинили їхні спроби.

На Слов'янському напрямку

Російські війська здійснили три атаки в районах Ямполя та Озерного.

На Краматорському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 12 атак російських військ. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Довгої Балки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 18 атак противника. Російські війська атакували в районах Грузького, Кучерового Яру, Вільного, Добропілля, Світлого, Мирного, Сергіївки та Молодецького.

На Олександрівському напрямку

Минулої доби штурмових дій противника не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили чотири атаки загарбників. Окупанти намагалися просунутися в напрямках Барвінівки, Єгорівки, Косівцевого та Герасимівки.

На Оріхівському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Придністровському напрямку

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

Джерело: Генштаб

Додамо, що Генштаб повідомив про знищення майже 2 тисяч окупантів.

На фронті за добу відбулося 139 боїв, найгарячіше було на Покровському напрямку.

На тимчасово окупованій території Запорізької області українські військові знищили російську реактивну систему залпового вогню.

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні кадри ураження незаконно збудованого Керченського мосту, на яких зафіксовано серію влучань українських ракет-дронів «Паляниця».

Читай нас у