Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада: відбулося 188 зіткнень на фронті

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За минулу добу, 5 листопада, на фронті зафіксували 188 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському напрямку — там українські захисники відбили 16 штурмів.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони скупчення особового складу й техніки, чотири артилерійські системи та три пункти управління безпілотниками противника.

Втрати російських загарбників за добу становили 2440 осіб. Українські захисники також знешкодили два танки, вісім бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, шість засобів протиповітряної оборони, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1395 безпілотників, 673 одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби російські війська завдали двох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб. Крім того, противник здійснив 185 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема п’ять — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили чотири атаки противника. Окупанти намагалися просунутися в напрямку Малої Вовчої, а також у районах Охрімівки та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку

Російські війська здійснили дві штурмові дії. Противник атакував у напрямку Радьківки.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили три атаки противника. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону в напрямках Ставків і Діброви, а також у районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку

Російські війська здійснили дві атаки в районах Юрківки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 11 атак російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районах Костянтинівки та Степанівки, а також у напрямку Розкішного.

На Покровському напрямку

Російські війська здійснили 16 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу Вільного та Молодецького, а також у напрямках Кучерового Яру, Добропілля, Святогорівки, Сергіївки та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку

Українські захисники відбили дев’ять атак противника. Російські війська намагалися просунутися в напрямках Єгорівки, Косівцевого та Гіркого, а також поблизу Добропілля.

На Оріхівському напрямку

Російські війська здійснили одну атаку в напрямку Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби противник штурмових дій не здійснював.

Джерело: Генштаб

Раніше Генштаб оновив дані про втрати РФ на фронті станом на 6 листопада.

167 боєзіткнень за день — найгарячіше було на Покровському напрямку.

Спецпризначенці Головного управління розвідки провели на Сумщині семитижневу операцію під назвою «Чебуречна». За цей час українські воїни зірвали наступальні плани російських військ, зачистили 642 гектари території та знищили понад сотню окупантів. Ще 29 російських військових потрапили в полон.

На Покровському напрямку російські війська продовжують масовані штурми, кидаючи вперед велику кількість піхоти. Однак прорвати оборону Сил оборони їм не вдається.

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