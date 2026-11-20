Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла про російську масовану атаку на Львів, Київ та інші українські міста в ніч проти 20 листопада. Під час робочої поїздки до Львова їй довелося ховатися від обстрілів у підвалі та коридорі готелю.

Вона сподівалася, що під час поїздки до Львова зможе хоча б ненадовго відпочити від постійних російських атак на Київ.

Однак цієї ночі російські війська завдали масованих ударів дронами та ракетами по обох містах, а також низці інших населених пунктів України.

«Я не сплю з третьої години ранку. Ми ховалися в підвалі та в коридорі нашого готелю у Львові, між двома стінами», — розповіла Матернова.

За словами посолки, у Львові спочатку було чути вибухи безпілотників, а згодом — ракет.

Унаслідок удару по залізничній станції Скнилів загинули двоє людей, ще щонайменше четверо дістали поранення. Уламки одного з дронів також вибили вікна у студентському гуртожитку.

Крім того, у Львові та навколишніх населених пунктах запровадили аварійні відключення електроенергії.

Столиця пережила кілька хвиль балістичних ракетних ударів упродовж ночі. За попередньою інформацією, у Києві загинули троє людей, які працювали в міському водоканалі.

Унаслідок влучання в об’єкт водопостачання в чотирьох районах міста знизився тиск води.

Щонайменше 15 людей дістали поранення, семеро з них доправили до лікарень.

Також російська атака пошкодила три мости через Дніпро. Рух ними суттєво обмежили, що ускладнило пересування містом, особливо для родин, які проживають на лівому березі.

Катаріна Матернова згадала, що напередодні в Києві російський безпілотник збили просто над її головою. Після цього вона сподівалася провести спокійну ніч у Львові.

Пізно ввечері посолка написала своєму другові:

«Ми щойно прибули до Львова. Мій тиск уже знизився, але це був жахливий досвід».

Вона наголосила, що російські війська атакують українські міста повсюди, тому від війни неможливо сховатися.

«Від цієї війни ніде сховатися. Росіяни атакують усюди. Саме в таких умовах українці живуть уже п’ять років. Я вірю, що Україна вистоїть, як вистоювала досі, і зрештою переможе», — підсумувала Матернова.

Про це Матернова написала у Фейсбуці.

Унаслідок російського обстрілу у Львові 20 листопадапошкодженодва автомобілі та вікна гуртожитку, а в селі Лисиничі постраждав приватний будинок. Також на одній із вулиць міста виявили частину ракети, повідомив мер Андрій Садовий.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

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