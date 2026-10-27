Католичні іменини 27 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У вівторок, 27 жовтня, іменини відзначають носії кількох жіночих і чоловічих імен, пов’язаних із католицькою традицією. Серед них — Сабіна, Крістета, Вінсент, Фрументій та Еварист. Деякі з цих імен поширені й сьогодні, інші трапляються рідко, але кожне має власне походження та історію.

Жіночі імена

Сабіна. Ім’я має латинське походження та означає «сабінянка» — представниця давнього народу сабінів, який жив на території центральної Італії. У католицькій традиції 27 жовтня згадують святу Сабіну з Авіли, яка, за переказами, загинула за християнську віру на початку IV століття. Ім’я поширене в різних європейських країнах, зокрема в Італії, Іспанії, Польщі та Україні. Його також пов’язують із варіантами Сабіна, Сабіне та Сабіна.

Крістета. Це ім’я походить від латинської форми Christeta і пов’язане з християнським ім’ям Христос. Його часто тлумачать як «християнка» або «та, що належить Христу». Свята Крістета, за церковним переказом, була сестрою Вінсента й Сабіни. Усі троє жили в Іспанії та загинули під час переслідувань християн за імператора Діоклетіана. Ім’я має також варіанти Крістета та Крістета іспанського походження — Cristeta.

Капітоліна. Ім’я має латинське коріння та пов’язане з Капітолієм — одним із пагорбів Стародавнього Рима. Його можна перекласти як «та, що належить Капітолію» або «капітолійська». У церковній традиції згадують святу Капітоліну, яка жила в Каппадокії за часів імператора Діоклетіана. За переказами, вона роздала своє майно бідним, звільнила рабів і відкрито сповідувала християнство. Разом із нею за віру постраждала її служниця Єротеїда.

Єротеїда. Це рідкісне ім’я грецького походження, яке в різних джерелах тлумачать по-різному. Його пов’язують із грецькими словами, що стосуються любові та прихильності. За церковним переказом, Єротеїда була служницею Капітоліни й також загинула під час переслідувань християн. Сьогодні це ім’я майже не використовують у повсякденному житті, однак воно збереглося в церковних переказах і календарях.

Емеліна. Ім’я має давнє германське коріння та пов’язане з іменами, утвореними від елементів зі значенням праці або діяльності. У різних мовах воно має форми Емеліна, Емелін та Еміліна. У французькому календарі іменин 27 жовтня згадується саме форма Émeline. Ім’я звучить ніжно, а його різні варіанти поширені в європейських країнах.

Івона. Це жіноче ім’я, яке походить від давнього германського імені, пов’язаного зі словом, що означає «тис» — дерево, яке здавна використовували для виготовлення луків. Ім’я Івона поширене в Польщі та інших європейських країнах. У польських календарях іменин його також зазначають серед імен, пов’язаних із 27 жовтня. В інших мовах можна зустріти форми Івонна та Івон.

Чоловічі імена

Вінсент. Ім’я походить від латинського Vincentius, утвореного від слова vincens — «той, хто перемагає». Тому його значення передають як «переможець» або «той, хто здобуває перемогу». У католицькій традиції 27 жовтня згадують святого Вінсента з Авіли, який загинув за християнську віру разом зі своїми сестрами Сабіною та Крістетою. В Україні та інших країнах можна зустріти відповідники Вінцент, Вінсент, Вінченцо та Вісенте.

Фрументій. Ім’я має латинське походження й пов’язане зі словом frumentum, що означає «зерно» або «хлібні злаки». У християнській історії відомий святий Фрументій — єпископ, якого вважають одним із тих, хто поширював християнство в Ефіопії. Його також називали Абуном, що перекладають як «наш батько». Ім’я Фрументій нині рідкісне, але воно має важливе місце в історії християнства в Африці.

Еварист. Ім’я має грецьке походження. Його пов’язують зі словами, що передають значення «приємний», «доброзичливий» або «той, хто приносить добро». У католицькій традиції цього дня згадують святого Евариста — раннього папу Римського, якого вшановують як мученика. Ім’я не належить до поширених у сучасній Україні, проте його можна зустріти в історичних і церковних джерелах.

Авраам. Це ім’я має давньоєврейське походження. Його традиційно тлумачать як «батько багатьох» або «батько багатьох народів». Авраам — одна з ключових постатей біблійної історії, шанована в юдаїзмі, християнстві та ісламі. У списках католицьких святих на 27 жовтня згадується також Авраам Бідний, відомий своїм аскетичним життям. Ім’я залишається впізнаваним у багатьох країнах світу.

Дезидерій. Це ім’я походить від латинського Desiderius, пов’язаного зі словом desiderium — «бажання», «прагнення» або «мрія». Його можна тлумачити як «бажаний» або «той, кого прагнули побачити». У церковних переліках на 27 жовтня згадують святого Дезидерія, єпископа Осера у Франції. Сьогодні ім’я рідкісне, але воно збереглося в історичних джерелах і європейських традиціях.

Флоренцій. Ім’я походить від латинського слова florens, яке означає «квітучий», «той, хто розквітає» або «процвітаючий». Воно споріднене з латинським словом flos — «квітка». У церковних календарях на цю дату згадують святого Флоренція, мученика. Ім’я має кілька близьких форм у європейських мовах, зокрема Флоренс і Флорентій.

Гаудіозій. Це ім’я має латинське походження й пов’язане зі словом gaudium, що означає «радість». Його значення можна передати як «радісний» або «той, хто приносить радість». У католицьких переліках святих на 27 жовтня згадується Гаудіозій Неаполітанський. Ім’я рідкісне й нині майже не використовується, але воно має давню церковну історію.

Наматій. Ім’я пов’язане з ранньохристиянською традицією та відоме завдяки святим, яких згадують у західних церковних календарях. Його точне походження та значення не мають загальноприйнятого пояснення. Наматій — одне з рідкісних імен, що збереглися переважно в історичних і церковних джерелах.

Одран. Це ім’я має ірландське коріння. Воно пов’язане з давньою християнською традицією Ірландії та Шотландії. У католицьких календарях 27 жовтня згадують святого Одрана, якого також називають Ораном. Ім’я нечасто трапляється за межами кельтських країн, але зберігається в історичних переказах і місцевих традиціях.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день, коли вшановують святого, ім’я якого людина носить або на честь якого її назвали під час хрещення. У християнській традиції святий вважається прикладом віри та духовним покровителем. Тому іменини — це не лише привід для привітань, а й можливість згадати історію святого, пов’язаного з ім’ям.

День народження та іменини мають різне значення. День народження пов’язаний із появою людини на світ, а День ангела — з пам’яттю святого. Якщо в церковному календарі є кілька святих з одним ім’ям, дата іменин може залежати від того, на честь кого людину назвали.

Як святкують іменини

У католицькій традиції цей день можна провести в молитві, відвідати храм або подякувати за підтримку й турботу близьких. Для багатьох людей іменини також стають приводом зібратися з родиною, поспілкуватися з друзями або просто провести час у спокійній атмосфері.

Святкування не обов’язково має бути гучним. Іноді достатньо теплого дзвінка, невеликого подарунка чи щирих слів. Головне — виявити увагу до людини та нагадати їй, що про неї пам’ятають.

Як привітати з Днем ангела

З іменинами зазвичай бажають здоров’я, миру, радості, любові та добробуту. Можна побажати, щоб святий-покровитель допомагав долати труднощі, додавав сил і надихав на добрі вчинки.

Наприклад, Вінсенту, Фрументію, Еваристу й Аврааму можна побажати впевненості, успіху в справах і підтримки близьких. Сабіні, Крістеті, Капітоліні, Єротеїді, Емеліні та Івоні — щасливих подій, душевного тепла, міцного здоров’я та людей, поруч із якими легко бути собою. Нехай День ангела стане приємною нагодою сказати рідним важливі слова, побажати їм добра та подарувати трохи більше радості в буденному житті.

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