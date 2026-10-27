Катував жителя Маріуполя та наказав його розстріляти: ватажку Востока оголосили підозру

0:00 / 0:00

Українські правоохоронці повідомили про підозру засновнику батальйону «Восток». За даними прокуратури, він катував цивільного жителя Маріуполя та віддав наказ про його розстріл.

У травні 2022 року під час окупації Маріуполя російські військові затримали на блокпосту місцевого жителя, який їхав велосипедом.

"Чоловіка доставили до військового штабу та почали вимагати зізнання у причетності до "українського націоналізму", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 53-річний засновник батальйону "Восток" приставив цивільному пістолет до лоба та погрожував убивством, вимагаючи назвати себе бійцем "Азову".

"Коли чоловік українською мовою відмовився, ватажок бойовиків побив його та наказав розстріляти. Російські військові вже поставили потерпілого до стіни, однак виконання наказу зупинив представник командування полку", – зазначають в прокуратурі.

У відомстві уточнюють, що згодом чоловіка передали так званому "мдб днр", а нині потерпілий перебуває в Україні.

"Після захоплення Маріуполя підозрюваний отримав від президента рф посаду заступника начальника управління росгвардії на окупованій Донеччині та звання генерал-майора поліції", – уточнюється в повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України).

Підозрюваний перебуває під санкціями РНБО. Він у розшуку.

Про це в телеграм-каналі повідомляє Офіс генпрокурора .

У Росії підірвали окупанта, який катував українських полонених.

Раніше в окупованому Донецьку внаслідок удару по командному пункту російських військ загинув Віктор Басенко — один із керівників штабу 25-ї загальновійськової армії Росії. Він обіймав посаду начальника штабу матеріально-технічного забезпечення російського угруповання.

Раніше завдяки OSINT-моніторингу вдалося встановити особи російських офіцерів, які були ліквідовані під час удару по командному пункту в Донецьку 8 вересня 2025 року.

Читай нас у