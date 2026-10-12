Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання

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Увечері 12 жовтня російські війська атакували Харків із застосуванням «Бандеролей». У Холодногірському районі міста після 21:00 зафіксували щонайменше три влучання. За попередніми даними, внаслідок атаки є поранені.

Ворог атакував Холодногірський район

Зафіксовано влучання у Холодногірському районі. Деталі зʼясовуємо.

Ще одне влучання зафіксовано у Холодногірському районі. Попередньо - в обох випадках ворогом була застосована "Бандероль".

Ще одне влучання в Холодногірському районі. Подробиці зʼясовуємо.

Жертви ударів БПЛА

Внаслідок ударів ворожими "бандеролями" по Холодногірському району є поранені. Їх кількість і стан уточнюються.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов.



У Солом’янському районі Києва уламки російського безпілотника впали на відкритій території поблизу приватних будинків. На місце події прямують екстрені служби. Інформації про постраждалих або пошкодження наразі немає.

Крім того, російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки загинула одна людина, а вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхового будинку.

Крім того, російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Упродовж доби російські війська завдали 817 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі поранено людину. Також надійшло 47 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

У ніч проти 12 жовтня російські війська кількома хвилями атакували Україну реактивними безпілотниками. В Івано-Франківську внаслідок удару загинули троє військовослужбовців, пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирний будинок і комерційні приміщення.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль»постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинулитроє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

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