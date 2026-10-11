Хмара повідомив про ураження восьми російських пускових установок балістичних ракет

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Сили оборони України протягом вересня та на початку жовтня уразили вісім російських пускових установок, які використовувалися для балістичних ударів. Про це заявив Євген Хмара, наголосивши, що через нестачу протибалістичних ракет Україна змушена застосовувати асиметричні методи протидії, зокрема атакувати установки, з яких запускають ракети.

Про це під час спілкування з пресою повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара.

«Загроза балістичних ударів залишається критичною. Наявних і потенційних поставок ракет для протибалістичної оборони недостатньо, щоб повністю покрити цю загрозу. Міноборони працює з партнерами над прискоренням постачання необхідних ракет», — зазначив Хмара.

Він підкреслив, що необхідно не чекати великих довгострокових контрактів, а максимально швидко знаходити доступні запаси у партнерів і прискорювати їх передачу Україні.

«Нам потрібні десятки й сотні ракет, а не одиничні поставки», — зауважив міністр.

За його словами, паралельно Україна застосовує асиметричну відповідь — уражає російські пускові установки.

«За вересень і початок жовтня Сили оборони уразили 8 установок, які використовувалися для балістичних ударів: три були знищені, п’ять — пошкоджені. Такі удари вже змушували противника скасовувати або змінювати заплановані балістичні атаки», — розповів Хмара.

Джерело: Укрінформ

Додамо, що Міноборони виступило за збереження максимального бронювання працівників ОПК.

Нагадаємо, Україна створює багаторівневу оборону проти реактивних дронів.

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