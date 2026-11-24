Кількість поранених унаслідок атаки на Запоріжжя зросла до 32, серед них четверо дітей
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Після нічного російського удару по Запоріжжю 24 листопада кількість постраждалих збільшилася до 32 осіб, зокрема четверо дітей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін.
«Серед них – четверо дітей. Найменшій дитині ще немає й року. Іншим – 4, 6 та 16 років», – написав він у телеграмі.
Двоє людей загинули, зазначив Семікін.
Раніше стало відомо, що російська атака на Запоріжжя забрала життя двох людей, ще 22 постраждали.
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Раніше Росія пошкодила багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі.
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