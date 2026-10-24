Кількість поранених унаслідок атаки РФ на Синельникове зросла до 12

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Кількість поранених унаслідок російської атаки на Синельникове Дніпропетровської області зросла до 12 осіб.

За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, п'ятеро постраждалих у лікарні. Дві жінки та чоловік – у тяжкому стані. Їх зараз оперують. Після цього доправлять до обласної лікарні у Дніпрі.

Як повідомлялося, троє людей загинули, ще восьмеро були поранені в Синельниковому Дніпропетровської області внаслідок удару БпЛА російських окупантів у суботу.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни атакували Синельникове дроном, троє людей загинули.

Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину за день, є загиблий і поранені.

На Дніпропетровщині поховали п'ятьох дітей родини Воронових,вбитих росіянами.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня російська ракета вбила багатодітну родину на Дніпропетровщині.

Після російського ракетного удару по приватному будинку в селищі Радушне на Криворіжжі 30 липня з-під завалів вдалося врятувати лише домашнього собаку на ім’я Роккі. Чотирилапого дістав журналіст місцевого видання «Свої Кривий Ріг». Решта членів багатодітної родини Воронових загинули внаслідок атаки.

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