Кількість поранених унаслідок атаки РФ на Синельникове зросла до 12
Кількість поранених унаслідок російської атаки на Синельникове Дніпропетровської області зросла до 12 осіб.
За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, п'ятеро постраждалих у лікарні. Дві жінки та чоловік – у тяжкому стані. Їх зараз оперують. Після цього доправлять до обласної лікарні у Дніпрі.
Як повідомлялося, троє людей загинули, ще восьмеро були поранені в Синельниковому Дніпропетровської області внаслідок удару БпЛА російських окупантів у суботу.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Росіяни атакували Синельникове дроном, троє людей загинули.
Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину за день, є загиблий і поранені.
На Дніпропетровщині поховали п'ятьох дітей родини Воронових,вбитих росіянами.
Нагадаємо, у ніч на 30 липня російська ракета вбила багатодітну родину на Дніпропетровщині.
Після російського ракетного удару по приватному будинку в селищі Радушне на Криворіжжі 30 липня з-під завалів вдалося врятувати лише домашнього собаку на ім’я Роккі. Чотирилапого дістав журналіст місцевого видання «Свої Кривий Ріг». Решта членів багатодітної родини Воронових загинули внаслідок атаки.