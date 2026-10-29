Кількість постраждалих через російський удар КАБами по Ізюму зросла до восьми

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29 жовтня унаслідок російського удару трьома керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області кількість постраждалихзросла до восьми людей. Такі дані станом на 15:33.

Раніше повідомлялося про п’ятьох постраждалих унаслідок атаки.

"Наразі відомо про щонайменше 8 постраждалих осіб, усім надається необхідна медична допомога", – повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

За її інформацією, влучання зафіксовано в районі Нижнього міста. Внаслідок атаки зазнала руйнувань адміністративна будівля та господарчі споруди. Окрім цього, пошкоджено понад 20 приватних житлових будинків.

Як повідомляв раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, внаслідок авіаудару по Ізюму постраждали щонайменше 5 людей, частково зруйновано 5-поверхову будівлю, під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

Нагадаємо, що Російська авіабомба влучила в п’ятиповерхівку в Ізюмі, під завалами можуть бути люди.

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