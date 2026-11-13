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Кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю зросла до 13

UA NEWS 13 Листопада 2026 14:08
Кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю зросла до 13
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Унаслідок російської атаки по Запоріжжю поранення дістали вже 13 людей, зокрема п’ятеро дітей. Про збільшення кількості постраждалих повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

 

«Внаслідок російського удару 13 людей поранені, з них 5 дітей. На місці удару рятувальники деблокували 14 людей, які опинилися заблокованими у своїх квартирах. Кількість постраждалих уточнюється», – інформує відомство у п'ятницю.

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Унаслідок удару пошкоджень зазнали дві п'ятиповерхівки, зокрема їхні квартири та фасади. В одній із будівель виникли пожежі у квартирах, також загорівся легковий автомобіль. На місці події психологи ДСНС надали допомогу 23 людям, серед яких двоє дітей.

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Як повідомлялося, раніше очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін інформував про щонайменше чотирьох постраждалих, серед яких було двоє дітей, унаслідок російського удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя.

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Джерело: ДСНС

Нагадаємо, п’ятеро дітей постраждали внаслідок російського удару по житловому будинку в Запоріжжі.

До цього Росія пошкодила багатоповерхівку та інфраструктуру Запоріжжя, п’ятеро людей постраждали.

Раніше Росіяни атакували Запоріжжя, поранено жінку і виникла пожежа.

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