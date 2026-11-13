Кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю зросла до 13

0:00 / 0:00

Унаслідок російської атаки по Запоріжжю поранення дістали вже 13 людей, зокрема п’ятеро дітей. Про збільшення кількості постраждалих повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок російського удару 13 людей поранені, з них 5 дітей. На місці удару рятувальники деблокували 14 людей, які опинилися заблокованими у своїх квартирах. Кількість постраждалих уточнюється», – інформує відомство у п'ятницю.

Унаслідок удару пошкоджень зазнали дві п'ятиповерхівки, зокрема їхні квартири та фасади. В одній із будівель виникли пожежі у квартирах, також загорівся легковий автомобіль. На місці події психологи ДСНС надали допомогу 23 людям, серед яких двоє дітей.

Як повідомлялося, раніше очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін інформував про щонайменше чотирьох постраждалих, серед яких було двоє дітей, унаслідок російського удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя.

Джерело: ДСНС

Нагадаємо, п’ятеро дітей постраждали внаслідок російського удару по житловому будинку в Запоріжжі.

До цього Росія пошкодила багатоповерхівку та інфраструктуру Запоріжжя, п’ятеро людей постраждали.

Раніше Росіяни атакували Запоріжжя, поранено жінку і виникла пожежа.

Читай нас у