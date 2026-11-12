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Завантаження танкерів у порту Усть-Луга впало в рази після атак українських дронів

UA NEWS 12 Листопада 2026 20:10
Завантаження танкерів у порту Усть-Луга впало в рази після атак українських дронів
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OSINT-дослідник Кайл Глен повідомив, що цього року кількість танкерів, завантажених в Усть-Лузі, зменшилася майже на 50% порівняно з піковим 2024 роком.

За його підрахунками, помісячна статистика свідчить про ще різкіше падіння: кількість завантажень суттєво скоротилася в червні-липні, а у вересні спад посилився.

 Інший OSINT-дослідник, Osinthic, зазначив, що після українського удару напередодні наразі працює лише один причал порту.

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Джерело: OSINT-дослідники Kyle J. Glen та Osinthic (X).

11 листопада російському порту Усть-Луга, що розташований у Ленінградській області, продовжується масштабна пожежа після атаки безпілотників. Ліквідувати займання досі не вдалося, а над територією регіону здіймаються величезні хмари густого чорного диму.

Нагадаємо, що У Росії дрони масово атакували десятки регіонів,у порту Усть-Луга спалахнула пожежа.

ВІдео: Безпілотники атакували російський порт Усть-Луга в Ленінградській області.

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