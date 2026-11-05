Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Комишувасі зросла до 43 людей

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Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Комишувасі Запорізької області зросла до 43 людей. Пошуково-рятувальна операція на місці удару триває вже четверту добу. Ще десятки людей можуть залишатися під завалами.

Глава держави зазначив, що обговорив наслідки російської атаки під час зустрічі з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру в Мадриді.

«Подякував за співчуття у звʼязку з російським ударом по звичайній школі в Комишувасі, де люди отримували гуманітарну допомогу. Уже четверту добу там триває пошуково-рятувальна операція. Станом на зараз відомо, що загинуло 43 людини. Мої співчуття рідним і близьким», — заявив Зеленський.

За словами президента, під завалами ще можуть перебувати десятки людей. Водночас одну людину, яку вважали зниклою безвісти, вдалося знайти живою 5 листопада.

Під час зустрічі з Антоніу Жозе Сегуру сторони також обговорили наслідки російських атак на українську інфраструктуру та можливості подальшої підтримки України з боку Португалії.

«Кожного дня Росія атакує наші міста і громади дронами та ракетами. Багато пошкоджень в енергетиці, дуже непросто все відновлювати. Ми обговорили з паном Президентом, як Португалія може підтримати нашу енергосистему і захист життя в Україні. Говорили і про наші можливості для спільного виробництва зброї. Дуже розраховуємо, що будуть нові кроки на підтримку», — підкреслив глава держави.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці.

Нагадаємо, у Комишувасі триває четверта доба аварійно-рятувальних робіт. Раніше рятувальники деблокували з-під завалів тіла 42 загиблих людей. Наразі триває ідентифікація невпізнаних тіл.

У Комишувасі людей закликали евакуюватися після обстрілу РФ авіабомбами.

Родини загиблих унаслідок російської атаки на Комишуваху Запорізької області отримають кошти на поховання, а пораненим виплатять грошову допомогу з обласного бюджету. Розмір виплат для однієї постраждалої людини може сягнути 50 тисяч гривень.

Удар по Комишувасі може стати найсмертоноснішою атакою РФ на цивільних – NYT

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