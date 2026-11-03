Кількість жертв унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі зросла до 29
Кількість жертв російських авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області зросла до 29 осіб. Удари по населеному пункту російські війська завдали 2 листопада.
Про це співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомляє у Телеграмі.
За його словами, росіяни прицільно вдарили ФАБ-3000 по громаді, влучивши просто по людях, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу.
На місці ударів триває пошуково-рятувальна операція.
Під наглядом лікарів лишаються п’ятеро людей. Пораненим надається уся необхідна допомога.
Джерело: Іван Федоров
Раніше повідомлялося, що у Комишувасі на Запоріжжі вже 26 загиблих від російського авіаудару.
У Комишувасі Запорізької області 27 людей вважаються зниклими безвісти після російського удару, завданого в понеділок, 2 листопада.
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