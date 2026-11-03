Кількість жертв унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі зросла до 29

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Кількість жертв російських авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області зросла до 29 осіб. Удари по населеному пункту російські війська завдали 2 листопада.

Про це співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомляє у Телеграмі.

За його словами, росіяни прицільно вдарили ФАБ-3000 по громаді, влучивши просто по людях, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу.

На місці ударів триває пошуково-рятувальна операція.

Під наглядом лікарів лишаються п’ятеро людей. Пораненим надається уся необхідна допомога.

Джерело: Іван Федоров

Раніше повідомлялося, що у Комишувасі на Запоріжжі вже 26 загиблих від російського авіаудару.

У Комишувасі Запорізької області 27 людей вважаються зниклими безвісти після російського удару, завданого в понеділок, 2 листопада.

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