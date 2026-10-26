Київ атакують балістичними ракетами, на лівому березі пролунало п'ять вибухів
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Увечері 26 жовтня у Києві пролунали п’ять вибухів на тлі російської атаки балістичними ракетами. Вибухи чули на лівому березі столиці, зокрема в районі Дарниці та Лівобережного масиву. За повідомленнями, перед цим повітряна тривога не спрацювала.
Місцеві телеграм-канали з посиланням на моніторингові ресурси пишуть, що всі ракети, ймовірно С-400, летіли в напрямку Правого берега Києва.
Кияни за п’ять хвилин отримали сім повідомлень про повітряну тривогу.
У застосунку Повітряна тривога з’явилася карта руху російських дронів і ракет.
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