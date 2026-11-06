Київ і чотири області перейшли на аварійні відключення світла: де ситуація найскладніша

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У Києві та ще чотирьох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.

Найскладнішою залишається ситуація у столиці, де графіки знеструмлень протягом дня можуть неодноразово змінюватися.

За інформацією компанії, аварійні відключення наразі діють у таких регіонах:

Київ;

Київська область;

Житомирська область;

Чернігівська область;

Черкаська область.

Загалом у цих регіонах вимкнули п'ять черг споживачів.

Такі обмеження запровадили, щоб не допустити зниження рівня напруги в енергосистемі та запобігти її подальшій нестабільній роботі.

Особливо складною залишається ситуація в столиці. Через стан енергосистеми графіки відключень електроенергії в Києві протягом дня можуть часто змінюватися.

Енергетики працюють у безперервному режимі, щоб стабілізувати ситуацію та повернутися до прогнозованих графіків знеструмлень.

Раніше повідомлялося, що в Житомирі через значні пошкодження енергосистеми внаслідок російських ударів запровадили режим економії електроенергії.

Мешканців міста закликали обмежити споживання електрики в пікові години. Крім того, у Житомирі тимчасово зупинили роботу електротранспорту.

Про це повідомляє Укренерго.

Російські війська вранці 6 листопада знову завдали ударів по енергетичній інфраструктурі ДТЕК у Дніпропетровській області. Під атакою опинилися одразу кілька об’єктів компанії, внаслідок влучань пошкоджено обладнання та виникла пожежа.

У ніч на 6 листопада та вранці російські війська завдалиударів по об’єктах енергетики Кіровоградської області.

5 листопада російські військаатакували енергетичну інфраструктуру Білої Церкви на Київщині, застосувавши реактивні безпілотники.

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