Київ і чотири області перейшли на аварійні відключення світла: де ситуація найскладніша
У Києві та ще чотирьох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.
Найскладнішою залишається ситуація у столиці, де графіки знеструмлень протягом дня можуть неодноразово змінюватися.
За інформацією компанії, аварійні відключення наразі діють у таких регіонах:
- Київ;
- Київська область;
- Житомирська область;
- Чернігівська область;
- Черкаська область.
Загалом у цих регіонах вимкнули п'ять черг споживачів.
Такі обмеження запровадили, щоб не допустити зниження рівня напруги в енергосистемі та запобігти її подальшій нестабільній роботі.
Особливо складною залишається ситуація в столиці. Через стан енергосистеми графіки відключень електроенергії в Києві протягом дня можуть часто змінюватися.
Енергетики працюють у безперервному режимі, щоб стабілізувати ситуацію та повернутися до прогнозованих графіків знеструмлень.
Раніше повідомлялося, що в Житомирі через значні пошкодження енергосистеми внаслідок російських ударів запровадили режим економії електроенергії.
Мешканців міста закликали обмежити споживання електрики в пікові години. Крім того, у Житомирі тимчасово зупинили роботу електротранспорту.
Про це повідомляє Укренерго.
Російські війська вранці 6 листопада знову завдали ударів по енергетичній інфраструктурі ДТЕК у Дніпропетровській області. Під атакою опинилися одразу кілька об’єктів компанії, внаслідок влучань пошкоджено обладнання та виникла пожежа.
У ніч на 6 листопада та вранці російські війська завдалиударів по об’єктах енергетики Кіровоградської області.
5 листопада російські військаатакували енергетичну інфраструктуру Білої Церкви на Київщині, застосувавши реактивні безпілотники.