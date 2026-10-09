Київ і низку областей охопила повітряна тривога через загрозу БпЛА

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9 жовтня о 06:50 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників. Повітряні сили попередили про небезпеку застосування БпЛА.

На цьому тлі в столиці запровадили жовтий рівень небезпеки.

Джерело: ПС ЗСУ

Нагадаємо, у Софіївській Борщагівці згорів будинок після атаки РФ.

Ліквідація наслідків атаки триває. На місці працюють усі необхідні служби. Про це повідомив виконувач обов’язків Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь.

Російський удар по Краматорську забрав життя 30 людей — Зеленський.

Увечері 8 жовтня російські війська атакували цивільну автівку в центральній частині Краматорська на Донеччині. У машині перебували двоє людей — обидва загинули внаслідок удару.

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