Київ під ударами балістики: пролунало п'ять вибухів

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Увечері 29 жовтня у Києві пролунало п'ять вибухів. Повітряна тривога пролунала вже після ударів.

Наразі невідомо, куди влучили ракети та чи є постраждалі.

Телеграм-канали передали, що на місці вибухів здіймається дим.

Нагадаємо, що українська розвідка здобула інформацію про підготовку російськими військами нових балістичних атак проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 29 жовтня у своєму зверненні.

Увечері 26 жовтня російська балістика влучила на територію одного з університетів Києва та поруч із ним. Удар також припав на парк «Кіото», район біля станції метро та житлових будинків.

Приватна протиповітряна оборона знищила вже понад 60 повітряних цілей за допомогою автоматизованих турелей. Ці системи використовують для виявлення та ураження повітряних загроз.



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