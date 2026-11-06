Київ залишається регіоном із найскладнішою ситуацією з електрикою та водою, — Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ліквідації наслідків російських ударів, відновлення енергопостачання та ситуації в регіонах. Найскладнішою залишається ситуація в Києві, де люди та підприємства стикаються з тривалими відключеннями електроенергії та води.

«Найгірша ситуація – в Києві: у людей і компаній тривалі відключення електрики та води, і виклики дуже серйозні. Фактично це наслідки невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону та цієї російської операції проти української енергетики», – зазначив він.

За словами президента, уряд забезпечує додаткову підтримку, яка має допомогти прискорити відновлення.

«Це стосується постачання обладнання та пришвидшення робіт. Є також домовленості з Німеччиною та Іспанією – говорив про це з лідерами та компаніями під час візитів – щодо постачання необхідних генераторів, кабелів та іншого обладнання», – пояснив Зеленський.

Під час наради президент заслухав доповіді про стан справ у Дніпрі, Харкові, на Полтавщині, Черкащині, у Вінницькій області, Одесі та Одеській області, на Житомирщині, Сумщині, а також у Київській області.

Окрему увагу приділили відновленню пошкоджених об’єктів і залученню додаткових ремонтних бригад.

«Окремо проговорили з представниками енергетичних компаній – як державних, так і приватних – щодо необхідності залучити додаткові бригади та прискорити відновлення.

Премʼєр-міністр України доповів про запуск програми щомісячних доплат усім, хто залучений до відновлювання, зокрема енергетикам, комунальникам, залізничникам, працівникам обʼєктів водопідготовки та водопостачання. Важливо, що залучаються визначені спроможності ЗСУ для відновлення енергомережі та енергообʼєктів», – розповів Зеленський.

Також президент заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ та командувача Повітряних сил щодо протидії російським ударним безпілотникам типу «Шахед».

Йшлося про застосування бойової авіації для збиття дронів, роботу груп прикриття об’єктів енергетики та інфраструктури, а також використання мобільних вогневих груп.

«Готуємо додаткове постачання амуніції для F-16: є вже відповідні домовленості з нашими партнерами. Є окремі доручення Премʼєр-міністру України по комунікації з країнами-сусідами та роботі експортних ліній солідарності. Дякую кожному й кожній, хто справді ВСЕ робить і працює цілодобово для людей!» – підсумував глава держави.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Сьогодні, 6 листопада, у Києві та ще чотирьох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.

Російські війська вранці 6 листопада знову завдалиударів по енергетичній інфраструктурі ДТЕК у Дніпропетровській області. Під атакою опинилися одразу кілька об’єктів компанії, внаслідок влучань пошкоджено обладнання та виникла пожежа.

У ніч на 6 листопада та вранці російські війська завдалиударів по об’єктах енергетики Кіровоградської області.

5 листопада російські військаатакували енергетичну інфраструктуру Білої Церкви на Київщині, застосувавши реактивні безпілотники.

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