Колишня канцлерка Великої Британії Рейчел Рівз закликала Європейський Союз взяти під контроль €210 млрд заморожених суверенних активів Російської Федерації — держави-агресора — та використати їх для підтримки оборони України. Вона попередила, що бездіяльність у цьому питанні створюватиме ризики для європейської безпеки, повідомляє The Independent.

Пропозиція щодо активів

Рівз написала спільну статтю з колишньою міністеркою оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер, колишньою міністеркою у європейських справах Франції Наталі Луазо та колишньою віцепрем’єр-міністеркою і міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд. Авторки закликали ЄС передати під свою опіку €210 млрд російських суверенних активів, заморожених блоком у 2022 році, щоб спрямувати кошти на оборону України.

За оцінкою авторок, ці активи могли б забезпечити фінансування української оборони до 2029 року. Вони вважають, що такий крок зменшив би ризик припинення фінансової підтримки Києва після виборів у ключових державах ЄС наступного року, а також забезпечив би фінансування до наступних президентських виборів у США.

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Фінансовий розрив України

Авторки наголосили, що Москва має зобов’язання за міжнародним правом виплатити компенсацію за незаконне вторгнення в Україну. На їхню думку, використання заморожених активів було б прийнятнішим для громадян Європи, ніж додаткові видатки коштом платників податків або нові запозичення.

Попередня спроба залучити ці кошти торік не вдалася через побоювання, що юридична відповідальність ляже на бельгійський банк, який утримував більшість активів. Рівз та її співавторки пропонують передати ЄС опіку над рахунками разом із пов’язаними зобов’язаннями та передбачити захист від можливих дій Москви у відповідь. Вони також заявили, що наступного року Україна матиме фінансовий розрив у €70 млрд, а без нового фінансування її спроможність продовжувати оборону буде суттєво послаблена.

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