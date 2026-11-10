Колишній гравець збірної РФ з волейболу зник безвісти на війні проти України

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Колишній волейболіст збірної Росії Олександр Кімеров зник безвісти під час війни проти України. Востаннє на зв’язок із рідними та близькими він виходив 16 серпня.

Згідно з опублікованою пропагандистами інформацією, Кімеров підписав контракт із Міністерством оборони РФ у березні 2026 року і потрапив до п'ятої окремої танкової бригади, де служив у другій штурмовій роті. На зв'язок із рідними та близькими окупант останній раз виходив 16 серпня.

Зріст Кімерова становить 215 см, він був одним із найвищих блокуючих у російському волейболі.

У своїй кар'єрі він виступав за московське «Динамо», «Урал», «Факел», італійську «Верону». У 2022 році він перейшов до клубу «Ярославич», а влітку 2023 був відсторонений від волейболу до грудня 2024 за вживання допінгу.

Разом із юнацькою та молодіжною збірними РФ двічі ставав чемпіоном світу. У складі збірної Росії вигравав Універсіаду, був бронзовим призером Європейських ігор.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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