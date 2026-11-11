Колишній волейболіст збірної Росії зник безвісти після відправлення на фронт

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Колишній гравець збірної РФ з волейболу Олександр Кімеров, засуджений за розбій, підписав контракт із Міноборони Росії та потрапив до штурмової роти.

У серпні 2026 року зв'язок із ним зник.

За даними джерел Sport RBC.UA, у липні Кімерова направили до 5-ї окремої танкової бригади, де він служив у складі 2-ї штурмової роти.

За словами його співслужбовця, колишній спортсмен загинув під час бойового виходу.

Кімеров мав зріст 215 сантиметрів, виступав за московське «Динамо», «Урал», «Факел» та італійську «Верону». У складі молодіжних збірних РФ він двічі ставав чемпіоном світу. Також спортсмен мав судимість за розбій і раніше отримував дискваліфікацію за допінг.

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