Колишнього військового ЗСУ засудили до 15 років ув’язнення за перехід на бік Росії

Колишнього військовослужбовця Збройних сил України визнали винним у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану. За публічного обвинувачення Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону його засудили до 15 років позбавлення волі.

Встановлено, що обвинувачений проходив військову службу в одній із десантно-штурмових бригад ЗС України на Житомирщині. У травні 2020 року він не повернувся до військової частини після відпустки та самовільно залишив місце служби.

Після початку повномасштабного вторгнення рф, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, він вирішив перейти на бік ворога.

У вересні 2022 року обвинувачений добровільно вступив до лав зс рф. Його зарахували до одного з військових підрозділів російської армії, який брав участь у бойових діях проти України, на посаду сапера у званні єфрейтора.

Надалі він склав військову присягу на вірність рф, отримав російське громадянство, військову форму та зброю, після чого почав проходити військову службу на боці держави-агресора й виконувати накази російських командирів.

Крім того, обвинувачений давав інтерв’ю журналістам, під час яких розповідав про свою попередню службу в українській армії та підтверджував добровільний перехід на бік рф. Він висловлював підтримку діям ворога, негативно відгукувався про Україну, ЗС України та виправдовував російську збройну агресію.

Таким чином, його дії були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності України.

Суд погодився з позицією сторони обвинувачення, врахував тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та всі обставини справи.

Вироком Корольовського районного суду м. Житомира колишнього військовослужбовця ЗС України визнано винним та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 15 (п’ятнадцять) років з конфіскацією всього майна.

Кримінальне провадження розглядалося у порядку спеціального судового провадження (in absentia), оскільки обвинувачений перебуває на тимчасово окупованій території. Відбування покарання розпочнеться після його фактичного затримання.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювалися УСБ України в Житомирській області.

Джерело: Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону

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