Команда Трампа розпочала підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РФ

Учасники мирних переговорів по війни в Україні спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер розпочали підготовку найбільшого від початку повномасштабної війни обміну полоненими між Україною та Росією, прощо вони домовилися під час останньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.



Цього тижня Віткофф і Кушнер провели тристоронній раунд в Абу-Дабі, зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним, а також забезпечили участь європейських партнерів у майбутніх обговореннях.

Тепер розпочато роботу над подією, яка може стати наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомила заступниця прессекретаря Білого дому Анни Келлі у соцмережі Х.

«За дорученням президента Трампа, Стів Віткофф і Джаред Кушнер активно працювали з обома сторонами російсько-української війни, щоб остаточно покласти край цьому конфлікту... і почали роботу над тим, що може стати найбільшим обміном полоненим за час війни», - написала Келлі.

Вона долала додала, що це обнадійливий прогрес на шляху до миру.

Нагадаємо, що Україна та Російська Федерація під час дводенних переговорів в Абу-Дабі, ОАЕ, домовилися про великий обмін військовополоненими.

За словами президента Володимира Зеленського, сторони обговорювали варіанти обміну у форматі «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500».

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що під час переговорів української делегації в Абу-Дабі особливу увагу приділять гуманітарним питанням, зокрема поверненню українських військовополонених.