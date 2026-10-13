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За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури завершили спеціальне досудове розслідування щодо командира підрозділу російської армії, який віддавав накази атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини. За даними слідства, для ударів по цивільних об’єктах використовували ударні безпілотники.

За даними слідства, з грудня 2025 року в Курській області рф дислокувалася рота операторів ударних БпЛА із полку спеціального призначення «Ахмат». Командир цього ротного підрозділу з позивним «Коба» віддавав накази про систематичні обстріли цивільної інфраструктури міста Суми та прикордонних громад області.

Зокрема, він керував застосуванням ударних безпілотників «Молнія» та «Ланцет» для атак на об’єкти в Сумах, Юнаківській і Хотінській громадах. Крім того, організовував рейди російських військових на територію Сумщини.

Для поширення інформації про результати обстрілів командир створив канал у месенджері, де висвітлював атаки та підтримував збройну агресію рф проти України.

Встановлено, що раніше обвинувачений був громадянином України і мешкав на Дніпропетровщині, однак після 2014 року виїхав на тимчасово окуповану територію Донеччини, а в 2023 році добровільно набув громадянство рф та змінив прізвище.

Командир роти із полку «Ахмат» обвинувачується у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Росіяни намагаються просунутися до села Рясне на Сумщині — Трегубов. Сумщина виділила ще 10 млн грн на закупівлю мобільних укриттів. На Сумщині через вибух загинули двоє 14-річних хлопців. Нагадаємо, російські дрони атакувалиЧернігівщину та пошкодили АЗС і пансіонат. Росія завдала балістичногоудару по Києву вдень 24 липня, хоча зазвичай такі атаки відбуваються вночі. Експерт вважає, що це могло бути спробою виснажити українську ППО, демонстрацією сили або наслідком технічної затримки запуску ракет. Російські військові розстріляли українського полоненого на Донеччині.

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