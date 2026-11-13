Командувач ДШВ Олег Апостол пояснив, чому відмовився від посади головнокомандувача ЗСУ

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Командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол вважає, що швидке кар’єрне зростання військових командирів не завжди є виправданим. За його словами, для призначення на високі посади офіцер має досягти відповідного професійного, морального та психологічного рівня.

Під час бесіди журналістка «Української правди» запитала Апостола, чому він відмовився від посади головнокомандувача Збройних сил України.

«Мені ще зарано. До посади треба дорости професійно, морально і психологічно», — відповів командувач ДШВ.

Олег Апостол зазначив, що під час оцінювання офіцерів важливо враховувати не лише їхній вік, а й досвід служби, тривалість перебування на командних посадах, поведінку на полі бою та здатність ухвалювати рішення.

Окремо командувач наголосив на необхідності створення кадрового резерву. За його словами, офіцери, які сьогодні командують взводами, ротами та батальйонами, через кілька років можуть очолити значно більші військові формування.

У Десантно-штурмових військах, як пояснив Апостол, прагнуть утримувати перспективних командирів, адже їхня підготовка потребує багатьох років.

Крім того, у ДШВ діє рейтинг командирів, відповідно до якого вони можуть просуватися по службі та обіймати вищі посади.

Про це генерал-майор розповів під час зустрічі з журналістами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора командувачу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, бригадному генералу Олегу Апостолу.

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