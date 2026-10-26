Компанія Яндекс переховала свої суперкомп'ютери після атак дронів

0:00 / 0:00

Російська компанія «Яндекс» перевезла всі три свої суперкомп'ютери («Ляпунов», «Галушкин» та «Червоненкис») на нові обчислювальні майданчики після серії атак українських дронів. У пресслужбі компанії стверджують, що обладнання під час ударів не зазнало ушкоджень.

«Вони вивезені з локацій, де перебували досі, і наразі розгортаються на нових обчислювальних майданчиках. Суперкомп'ютери, як і раніше, використовуватимуться як інфраструктура для сервісів „Яндекса“ і для навчання фундаментальних мовних моделей», — заявили у компанії.

За даними джерел, ці обчислювальні системи функціонують як три незалежні вузли та можуть розміщуватися в різних місцях. З початку жовтня українські БПЛА атакували три з шести дата-центрів компанії — у Сасово Рязанської області, у Калузі та у Владимирі, при цьому два з трьох суперкомп'ютерів, включно з найпродуктивнішим «Червоненкис», перебували саме в Сасово.

Джерело: РБК

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Яндекс заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

Читай нас у