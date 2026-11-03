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Міський голова Ігор Колихаєв не виїхав, коли російські війська заходили в Херсон. Відмовився співпрацювати з окупантами, продовжував виконувати свої обов’язки й звітувати перед українською владою. У червні 2022 року його затримали під час російського рейду. Херсон звільнили у вересні того ж року. Ігор Колихаєв п'ятий рік залишається у російській в’язниці.

За цей час родина дізналася про побиття, катування та нелюдські умови утримання Колихаєва в колоніях Пермського краю. Росія офіційно визнала його військовополоненим ще у 2023 році. Здавалося б, цього достатньо, щоб почалися переговори про його повернення. Що саме робить українська сторона для звільнення Колихаєва та чому ім’я мера Херсона досі не з’являється серед тих, кого повертають додому, родина не знає.

Син полоненого міського голови Святослав Колихаєв за цей час написав сотні звернень, зустрічався з посадовцями, звертався до Президента й намагався привернути увагу до справи публічно. У відповідь отримував шаблонні листи або загальні пояснення на кшталт «Росія його не віддає». Навіть свідчення звільнених бранців, які бачили його батька в російських тюрмах і розповідали про його стан, поки не змінили ситуацію.

«Мабуть, комусь вигідно тримати його там і не повертати сюди», — каже Святослав, бо не знає, як ще достукатися до власної держави.

Журналісти UA.NEWS поговорили з Святославом Колихаєвим про те, чому його батька досі немає серед звільнених, що відбувається під час переговорів, чому навіть свідчення звільнених полонених не дають жодних зрушень і чого родина чекає від української влади.

«Росія не віддає» — це не пояснення

28 червня 2022 року Ігор Колихаєв потрапив у російський полон. За свідченнями людей, які повернулися додому, його утримують у колоніях Пермського краю. Родина знає про побиття, холод, проблеми зі здоров’ям і постійний тиск. Мало, що думки постійно навколо батька: Святослав не може отримати від українських посадовців чіткої відповіді, що робиться для його звільнення.

За чотири з половиною роки він використав, як каже сам, усі доступні способи привернути увагу відповідних посадовців до справи. Написав сотні звернень, але замість конкретики отримував однакові відповіді, у яких змінювалися переважно дати.



Святослав Колихаєв з батьком

«За 4,5 роки у процесі повернення я використав усі доступні мені як громадянину важелі та інструменти, для того щоб привернути увагу, отримати відповіді, з'ясувати, чи є якийсь конкретний алгоритм, процес його повернення додому. Це було починаючи від листів офіційних, які я написав сотні та отримував одні й ті самі відповіді, шаблонні, де змінювалась лише дата. Тобто без ніякої конкретної інформації для мене.

Я намагаюсь не звинувачувати державу, я намагаюся закликати її до чіткої позиції щодо мера Херсона. На сьогодні я чітко розумію, що позиції немає. Є якісь плітки, є ігнорування, є замовчування. Мені не відповідають, чи є алгоритм, які кроки робляться, що або хто цьому заважає, чому так відбувається. Коли ми починаємо піднімати ці теми, ми або втрачаємо зв'язок, або нам відповідають якимись загальними фразами на кшталт «Росія його не віддає» або «Росія нам не відповідає».

Окремо Святослав говорить про відповіді Офісу омбудсмана. За його словами, Дмитро Лубинець запевнив юнака, що відомство надіслало до Росії чотири листи щодо Ігоря Колихаєва. Тобто один лист на рік. Чи вважається така робота достатньою, особливо з огляду на те, що йдеться про звільнення людини, яка перебуває в російській неволі вже понад чотири роки.

«Але те, що вони... ну, я маю на увазі, наприклад, Офіс Омбудсмана, каже, що він відправляє 4 листи за 4 роки полону про батька. Це остання інформація минулого місяця: Офіс Омбудсмана сказав, що відправив 4 листи. Тобто по одному листу на рік за весь період його полону. Я вважаю, це зовсім не механізм, а більше схоже на знущання над самою ситуацією та родиною. Тому що від людей, які прямо мають відповідальність за повернення батька безпосередньо, один лист на рік до Росії, на який росіяни не відповідають, — це, м'яко кажучи, недостатньо.

Все залежить від постановки питання. Чи є це питання державної важливості? Чи поставлена така задача? Бо якщо задача ставиться державою — це державна задача, є пріоритетність для її виконання, тобто держава хоче це зробити, є конкретна мета, то алгоритм та спосіб завжди знаходяться».

«Пишіть листи»: коли родина не може отримати відповідей навіть на особистій зустрічі

Святослав неодноразово зустрічався з Дмитром Лубінцем. Омбудсман, за його словами, добре знає Ігоря Колихаєва й називає його своїм другом. Однак навіть під час особистих розмов родина не отримує відповіді на головне запитання: чи говорять про звільнення мера Херсона під час безпосередніх переговорів із російською стороною?

«Я розкажу, як це було. Це була особиста зустріч із паном Лубінцем. Не одна. Він дуже добре знає батька, називає його своїм другом при нас. Але на прямі запитання відповіді ми не отримуємо. Ми запитуємо в очі: коли ви особисто бачитеся з російською стороною, ви питання Ігоря Колихаєва піднімаєте? Відповідь: «Напишіть нам листи», — це росіяни так кажуть.

Я йому кажу: я в це не вірю. Ви знаходите важелі, механізми, алгоритми повернення людей, вже повернули близько 9 тисяч наших громадян. Які листи? І він потім каже, що на листи вони не відповідають. Ви знаходитесь навпроти людини на перемовинах, ініціативу має виявляти українська сторона. Це ж не дитячий садок».

Святослав наголошує: російська сторона підтвердила, що утримує його батька, ще у 2023 році. Отже, йдеться не про пошук зниклої людини, а про переговори щодо звільнення конкретного полоненого. Проте, коли Святослав намагається публічно привернути увагу до ситуації, його звернення сприймають не як вимогу діяти, а спробу конфліктувати з владою.

«Росія підтвердила його у 2023 році: так, у нас є така людина. Отже, далі має бути лише переговорна позиція. Але коли її немає, коли немає результатів і відповідей, а всі мої намагання підняти це питання реагуються не як заклик до дій щодо людини, яка залишилася єдиним представником влади у місті під час окупації, а сприймаються державою як ворожнеча... Ніби я хочу владі дошкулити чи сказати, що ми «не такі».

Та в мене немає інших! У мене є моя держава і конкретні посадовці, які цим займаються. Інших у мене немає. І я просто не розумію, як ще мені вибудовувати цей процес!»

Холод Уралу, гнійні виразки та побиття

Святослав не має прямого зв’язку з батьком. Усе, що родина знає про його стан, надходить від звільнених військових і цивільних, які перебували з ним в одних колоніях або бачили його під час перекличок та виведення до лазні. За чотири з половиною роки таких людей було кілька десятків. Останнім часом інформації стало менше — Святослав припускає, що батька могли ізолювати.

«Таких людей за 4,5 роки дуже багато, десятки, може більше. Хтось сидів із ним в одній камері й розказував про все життя, хтось чув його на ранковій перекличці чи бачив під час виведення до лазні. Зараз інформації стало менше, можливо, його якось ізолювали. Умови там жахливі: це Урал, дуже холодно, для психологічного тиску їм навмисно відкривають вікна в камерах. Спочатку, коли їх тільки привезли, це були постійні побиття та фізичні знущання, доки в тому ж місці утримання не трапилися трагедії з журналісткою Вікторією Рощиною та міським головою Дніпрорудного. Після цього приїхали перевірки, і ставитися до бранців стали трохи м'якше».

Святослав розповідає, що посада міського голови ніяк не захищає Колихаєва від тюремного режиму, до нього ставляться так само, як і до інших українських бранців. Навіть коли через хворобу він не міг підвестися з ліжка, медичну допомогу надали лише тоді, коли стан став критичним.

«Був період, коли батько взагалі не підводився: лежав із високою температурою, на ногах з'явилися виразки. Якщо їх не міняти й не обробляти, усе починало гноїтися, пішло зараження. Лише тоді його відвели до санчастини. Я у всіх звільнених військових питав: чи є до нього якесь інше ставлення? Ні. До всіх однаково жахливо, жодних привілеїв немає ані в нього, ані в когось іншого».

Червоний Хрест без доступу, листи без відповіді та шахраї

Жодного активного каналу зв’язку з батьком у Святослава нема. Він надсилав листи, але не знає, чи дійшли вони до адресата. Російська сторона заявляє, що зв’язок із полоненими можливий через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Сам комітет пояснює, що не має доступу до місць утримання, оскільки Росія не допускає його представників.

«Я писав багато листів, чи доходили вони, чи ні — не знаю. Російська сторона заявляє, що єдиний канал зв’язку — це Червоний Хрест. А Червоний Хрест зі свого боку каже: у нас немає можливості та доступу до цих місць, Росія не допускає, тому ми нічого зробити не можемо. Дуже складна ситуація».

За увесь час жодного разу не було реального контакту з російськими службами, які могли б повідомити щось про батька чи запропонувати механізм повернення.

«Шарлатанів дуже багато, всі сім’ї полонених із цим стикаються, це так. А що стосується якихось їхніх служб чи тих, хто реально цим займається — ні, такого жодного разу. Жодного зворотного зв’язку, нічого взагалі».

«Усередині — порожнеча»: чого родина не може домогтися від держави

Святослав звертався до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, омбудсмана, СБУ, розвідки та Офісу Президента. Але щоразу, коли родина запитує, чому Ігор Колихаєв не потрапив до списків на обмін, чує одне й те саме: росіяни його не віддають.

«Я звертався офіційно до всіх, до кого тільки можу: Координаційний штаб, Омбудсман, розвідка, Служба безпеки України. До всіх, хто опікується питанням військовополонених і силовим блоком. Звертався й до Офісу Президента. Стосовно особистих зустрічей, то найвідкритішим виявився Дмитро Лубінець. Ми щоразу ставимо одне й те саме запитання: чому за стільки обмінів батько жодного разу не потрапив у списки? Нам відповідають єдиною фразою: «Вони не віддають». Але це не може бути поясненням протягом чотирьох із половиною років! Якщо підтвердили — робіть так, щоб віддали, домовляйтеся!

Починаєш цей клубок розмотувати в особистих розмовах: добре, «не віддають», крок другий — що ми робимо? А всередині немає нічого. Порожнеча. Чи застосували ми наші силові переговорні структури, які мають свої, непублічні позиції? Чому немає чіткої публічної заяви? Ми просили й Лубінця: висловіть чітку позицію. Ми чекаємо її й досі. Затягування часу, ігнорування та якась індивідуальна байдужість.

Поширюють чутки, ніби батько співпрацює з росіянами. Я кажу: якщо співпрацює — повертайте, звинувачуйте публічно, судіть, але дайте хоча б щось! Ні, відповідають: «У нас питань немає, ми знаємо, що він у полоні, ми працюємо». І так чотири з половиною роки.

Батько передає через звільнених військових прохання до Президента про допомогу, наголошуючи, що не пішов на співпрацю. І вся ця інформація: свідчення про його стан, його слова — офіційно записується Службою безпеки України під камеру. Все зафіксовано. Але результату як не було, так і немає».

За словами Святослава, свідчення людей, які бачили батька, його прохання про допомогу та інформація про стан здоров’я передаються українським спецслужбам. Він стверджує, що СБУ записує ці свідчення на відео. Однак родина не бачить, щоб зібрані дані впливали на переговори чи наближали звільнення.

Міський голова Херсона, а тепер полонений рф Ігор Колихаєв

«Комусь вигідно тримати його там»: звідки беруться такі думки

Святослав пробував різні способи привернути увагу до справи. Були публічні звернення, особисті розмови, а був і період, коли родина майже рік не говорила про полон уголос, сподіваючись, що тиша допоможе переговорам. Тепер він вважає, що цей час минув даремно. Відсутність відповідей штовхає його на думки, які він називає передчасними і такими, яких би волів не припускатися взагалі, але відкинути не може.

«Я займав різні позиції: і публічно звертався, і кулуарно. Був період, коли думав, що потрібна тиша, і ми чекали майже рік. Витратили цей час даремно. Сьогодні я зайняв більш конкретну та чітку позицію, висловлюючи факти.

Якщо відповідей на ці факти немає ані в мене, ані в суспільства, вони формуються самостійно через інформаційний вакуум. Напрошуються висновки самі собою. Це ще зарано стверджувати, але з'являється така підла думка: мабуть, комусь вигідно тримати його там і не повертати сюди. Можливо, для когось у нашій державі такий формат є найзручнішим?»

Святослав не називає конкретних людей, яким могло б бути вигідне тривале утримання його батька в Росії. Але пов’язує свої побоювання з тим, що сталося в Херсоні навесні 2022 року. Адже Ігор Колихаєв залишався в місті й продовжував виконувати обов’язки міського голови, коли російські війська вже встановили там окупаційний режим.

«З того, що ми пам’ятаємо, у місті не було нікого з представників самоврядування чи влади взагалі. Батько залишився єдиним українським посадовцем, який публічно висловлював позицію, чітко виконував доручення Києва й Президента та постійно письмово звітував про стан справ.

Перед росіянами він зайняв чіткий принцип: виконує обов'язки як міський голова, а у разі примусового усунення — йде. Він заявив це їм в очі, виклав це в листах до Президента та уряду й записав публічне звернення до містян у квітні. Вороги його усунули, якийсь час команда працювала дистанційно, а потім його забрали.

Відтоді жодної офіційної позиції з боку української влади. Президент двічі чи тричі приїжджав до звільненого Херсона і жодного слова про мера, який залишився вірним місту».

«Досить двох-трьох речень від Президента»: родина чекає хоча б на знак уваги

Особистої зустрічі з Президентом Святослав не просить, як і розкривати йому подробиці переговорів чи спеціальних операцій. Сину потрібен хоча б публічний сигнал, що держава пам’ятає про його батька Ігоря Колихаєва, що працює над його поверненням. Навіть коротка згадка під час спілкування з журналістами дала б родині розуміння, що її чують.

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«Я звертаюся до Президента і не чекаю від нього прямої відповіді мені в очі. Але надати розуміння щодо підтримки держави та її ставлення до Ігоря Колихаєва може лише він. Через радників, через відповідь журналісту під час конференції. Я розумію, як це робиться. Це був би сигнал для мене та родини, що ми почуті.

Але у відповідь — повна тиша. Те, що ці повідомлення доходять до Президента, я знаю на 100%, йому це доносять. І при цьому мовчать і взагалі ніяк не реагують».

Ігор Колихаєв отримав орден «За мужність» III ступеня ще під час окупації. Але для родини ця відзнака не може замінити його повернення. Святослав каже, що хотів би почути від Президента або інших посадовців бодай кілька речень про те, що робиться для звільнення мера.

«Якої відповіді мені було б достатньо? Хоча б простої публічної згадки від людей дотичних, від Президента. Не потрібно присвячувати цьому цілий день — достатньо 2–3 речень під час спілкування з пресою чи в контексті розмови про Херсон: «Ми пам’ятаємо, ми ведемо перемовини, ми робимо все можливе». Щоб я побачив, що процес іде. Не хочуть публічно? Гаразд, але чому? Хоча той самий Дмитро Лубінець обіцяв: «Я знайду спосіб вийти і сказати про це публічно». Ну, так досі й не знайшов».

«Усе залежить від Президента»: хто може дати відповідь

Скільки ще і чого саме чекати, Святослав не знає. Особливо його непокоїть стан батька: за свідченнями звільнених бранців, той хворів і не отримував належної медичної допомоги. Особисті обіцянки посадовців родина чула не раз, але жодна з них поки не перетворилася на результат.

«На запитання, скільки ще чекати з вірою... Важке питання, я не знаю. Обіцянок в особистих розмовах я отримував багато, а от публічних заяв, які б чули всі, жодної. Я не можу назвати якийсь конкретний строк. Мова ж іде про стан батька, чи зможе дочекатися він?»

А може хтось у владі блокує повернення Колихаєва на Батьківщину через особисті чи політичні інтереси? Але у Святослава жодних прізвищ, жодних підозр.

«Я не знаю конкретну людину, чиї це можуть бути політичні або особисті інтереси. Тут дуже просто відповісти. Уявімо, що якась «людина X» дійсно має таке бажання. Чи може вона чотири з половиною роки стримувати процес з усіх боків, давати вказівки, поки ми публічно звертаємося до Президента, а Президент про це нібито не знає? Не може. Це фантастика.

Якщо така людина існує, то Президент про неї знає і може її позицію або підтримати, або ліквідувати. Саме тому я звертаюся до нього як до гаранта Конституції, який єдиний здатний розвіяти ці сумніви. У 2022 році він давав особисті доручення, контролював ситуацію в Херсоні й чудово все знає.

Я не вірю, що він живе в невідомості чи забув про існування мера Херсона. За ці роки у нього мала сформуватися власна позиція. А якщо вона була вибудувана на маніпуляціях чи неправдивих даних від тих, хто не хоче повернення батька, її необхідно терміново переглянути. Сьогодні ми досягли піку інформаційного резонансу, тому що суспільство більше не може сприймати цю мовчанку».

«Як так, що мер, який залишився вірним Україні, досі не у списках?»

Святослав не розуміє, чому за роки обмінів додому повертаються цивільні, які випадково опинилися в російських тюрмах, а його батька досі немає серед звільнених. Він не просить поставити Ігоря Колихаєва першим у черзі. Але вважає, що людина, яка залишалася в окупованому Херсоні й не пішла на співпрацю з росіянами, давно мала б отримати шанс повернутися.

«Не можу пояснити, чому саме зараз ця історія стала піковою інформаційно. Займаюся звільненням батька всі роки. Прокидаюся зранку і думаю, а що я можу зробити для нього сьогодні? Вчуся, після пар знову й знову пишу листи, звернення, заяви. Батько, посадова особа, яка з перших днів показала чітку проукраїнську позицію і за весь час його прізвище жодного разу не потрапило до обмінних списків. Як так? У мене немає на це відповіді. Він не має бути якимось першим чи особливим. Але врешті черга мала б дійти і до нього».

Росія підтвердила, що утримує Ігоря Колихаєва, ще у 2023 році, майже одразу від початку ув’язнення. Святослав порівнює цю ситуацію з історією міського голови Голої Пристані Олександра Бабіча, якого росіяни тривалий час не визнавали полоненим і підтвердили його статус лише нещодавно. На думку сина Колихаєва, після офіційного підтвердження українська сторона мала перейти до конкретних переговорів про звільнення.

«Звісно, мала б дійти черга. Або ж це мав бути окремий переговорний процес. Я думаю, що коли росіяни офіційно підтвердили його у 2023 році, це був чіткий сигнал: так, він у нас, він офіційний військовополонений, будь ласка, ведіть діалог. Для порівняння: мера Голої Пристані Бабіча окупанти дуже довго не підтверджували, зробили це лише нещодавно. А Ігоря ще у 23-му. Чому попри це результату немає досі — питання, на яке ми ніяк не можемо домогтися відповіді».

За чотири з половиною роки Святослав пройшов десятки кабінетів, написав сотні листів і почув безліч пояснень, які так і не відповіли на головне запитання: що конкретно робиться для повернення його батька? Він не просить особливих умов, не вимагає розголошувати секретні деталі переговорів. Він хоче знати, що Ігоря Колихаєва не забули і що його звільнення справді залишається завданням для української держави.

Поки що родина живе між нечастими звістками від звільнених бранців, стосами нових звернень й очікуванням. Щоразу, коли у відповідь звучить чергове «Росія не віддає», вкотре постає запитання Святослава: якщо не віддає, то що робить Україна, щоб повернути?

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