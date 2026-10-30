Конгресмени США внесли законопроєкт про передачу боєприпасів Україні — Korea Herald

У США група законодавців від обох партій внесла до Палати представників законопроєкт, який має спростити передавання Україні визначених боєприпасів американського походження через Південну Корею та інших союзників США. Про це повідомляє Korea Herald.

Механізм попереднього схвалення

Ініціативу вніс конгресмен Вільям Кітінг разом із п’ятьма іншими законодавцями. Документ пропонує внести зміни до Закону про контроль за експортом озброєнь і створити механізм попереднього схвалення передавання третім сторонам визначених оборонних виробів, які спочатку продали США.

Згідно із законопроєктом, Південна Корея, держави-члени НАТО, Австралія, Японія, Ізраїль і Нова Зеландія зможуть передавати Україні певні поставлені США боєприпаси без проходження частини процедур погодження, передбачених чинним законодавством.

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Які боєприпаси охоплює ініціатива

До переліку озброєнь входять 155-міліметрові артилерійські снаряди, далекобійні артилерійські снаряди Excalibur, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS та керовані реактивні снаряди GMLRS.

Законопроєкт зобов’язує Україну письмово запевнити, що вона не передаватиме цю зброю іншій державі чи особі без згоди президента США, якщо тільки її не буде демілітаризовано. Президент США також має повідомляти визначених лідерів і комітети Конгресу перед передаванням, яке відповідатиме критеріям документа.

Ініціатива під назвою Fast Tracking European Investment in Ukraine's Defense Act також передбачає заохочення довгострокових інвестицій союзників і партнерів в оборонно-промислову базу США та сприяння їхньому внеску в оборону України.

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