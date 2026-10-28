Конотоп п’ятий день без світла після російських ударів, є загроза дефіциту дизеля

0:00 / 0:00

Конотоп на Сумщині п’ятий день залишається без електроенергії після російських ударів. Частину енергетичного обладнання знищено, а запасів дизельного пального для генераторів може вистачити лише до 29 жовтня. Місту необхідно щонайменше 40 тонн дизеля, щоб підтримувати роботу критично важливих об’єктів.

За словами Артема Семеніхіна, частина пошкоджених енергетичних об’єктів не підлягає відновленню. Наразі вночі вдається забезпечувати електроенергією лікарню, а іноді — і водоканал. Водночас решта міста продовжує залишатися без світла.

Прогнозів щодо відновлення електропостачання наразі немає.

Міський голова також зазначив, що передбачені засоби захисту енергетичних об’єктів спрацювали. Однак один із російських ударів припав на ділянку, де обленерго не забезпечило належного захисту. Унаслідок атаки обладнання було знищене.

Критичною проблемою для міста стало поступове вичерпання запасів дизеля, необхідного для роботи генераторів. За словами Семеніхіна, пального може не вистачити вже 29 жовтня.

Це створює ризики для роботи пунктів незламності, які щодня споживають значні обсяги дизельного пального. Також можуть виникнути труднощі із заправленням генераторів на котельнях і забезпеченням потреб міського транспорту.

«Місту наразі потрібно щонайменше 40 тонн дизельного пального», — повідомив Артем Семеніхін.

Місцева влада сподівається отримати допомогу від держави та уряду, щоб поповнити запаси пального й підтримати роботу критичної інфраструктури.

Попри складну ситуацію, у місті продовжують працювати заклади, які допомагають жителям долати наслідки знеструмлення.

Зокрема, у кафе, аптеках і супермаркетах можна зарядити мобільні телефони. За словами міського голови, місцеві підприємці самостійно пропонують таку допомогу людям.

Також у Конотопі продовжують працювати дитячі садки, де дітей забезпечують гарячим харчуванням. Школи тимчасово не проводять занять, оскільки учні перебувають на канікулах, які запланували заздалегідь.

Отже, місто продовжує підтримувати роботу окремих важливих установ, однак тривале знеструмлення та нестача дизельного пального ускладнюють забезпечення потреб жителів і функціонування критичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Станом на 28 жовтня частина споживачів у Донецькій, Сумській та Харківській областях залишається без електроенергії. Причина — бойові дії та російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі та на підприємства.

У ніч проти 28 жовтня російські військові атакували Путивльську громаду на Сумщині. Після удару спалахнули пожежі на об’єкті цивільної інфраструктури та в автомобілях. Рятувальники загасили вогонь і обстежили територію, за попередніми даними, люди не постраждали.

Увечері 27 жовтня російські війська атакували Харків безпілотником, унаслідок чого постраждали вже п’ятеро людей. Серед поранених — чотирирічна дитина.

Читай нас у