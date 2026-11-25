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У ніч проти середи, 25 листопада, російські окупанти зосередили основний удар на енергетичній інфраструктурі України. Найскладнішою наразі залишається ситуація в Запоріжжі.

“Цієї ночі основний удар був по енергетиці: підстанціях, генеруючих об'єктах, лініях електропередачі та газовій інфраструктурі. Є руйнування в Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Полтавській областях. Найскладніша ситуація - в Запоріжжі, туди зараз вся увага”, - зазначив глава уряду.

Корецький додав, що енергетики вживають всіх заходів, щоб якомога швидше повернути світло споживачам.

"Також ворог бив по логістичних шляхах на півдні країни. Пошкоджені цивільні об'єкти та житлові будинки. На Київщині загинула людина. Щирі співчуття рідним", - повідомив прем'єр.

Корецький додав, що енергетики вживають всіх заходів, щоб якомога швидше повернути світло споживачам.

"Також ворог бив по логістичних шляхах на півдні країни. Пошкоджені цивільні об'єкти та житлові будинки. На Київщині загинула людина. Щирі співчуття рідним", - повідомив прем'єр.

Він також подякував всі, хто ліквідовує наслідки ворожого обстрілу і відновлює зруйноване.

Про це повідомляється з посиланням на заяву прем'єра Сергія Корецького.

25 листопада В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Попередньо, одна людина дістала поранення.

Унаслідок ворожого удару у ніч проти 25 листопада загинула одна людина. Також зазнали пошкоджень об’єкти цивільного бізнесу, зокрема торговельний центр «Епіцентр» та відділення «Нової пошти».

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