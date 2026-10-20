Кожен п'ятий будинок у Києві не готовий до відключень опалення – експерт

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Більшість багатоквартирних будинків столиці готові до опалювального сезону, однак приблизно 20% домівок не мають резервного теплового живлення та знаходяться в зоні підвищеного ризику. Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами, такі мікрорайони розкидані по всій території міста, зокрема в Деснянському, Голосіївському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському районах, причому одним із найризикованіших місць є Троєщина.

Експерт зазначив, що ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 практично підготовлені до сезону та відновили теплову генерацію. Завдяки роботам у міжопалювальний період понад 75% київських будинків отримали можливість підключення до резервного теплопостачання на випадок ураження основних об'єктів.

Джерело: УНІАН.

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