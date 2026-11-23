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Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій».

За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

У 2022 році Росія втрачала близько 60 військових на день, у 2023-му — 150, у 2024-му — понад 400. Найвищий показник зафіксували у 2025 році — в середньому 584 загиблих щодня, а з урахуванням ще не оформлених смертей — близько 660.

Найбільші втрати на душу населення зафіксували на Далекому Сході та в Сибіру. Зокрема, в Єврейській автономній області на 100 тисяч жителів припадає майже тисяча загиблих, у Забайкальському краї — близько 800, на Чукотці — 760, у Туві — 650. Найнижчий показник у Москві — 63 загиблих на 100 тисяч населення.

За даними аналізу, на війні проти України загинули щонайменше 6 тисяч іноземців, які воювали на боці РФ. Також за роки війни медіанний вік загиблих російських військових зріс із 33 до 40 років.

Понад 7 тисяч загиблих були віком 18–19 років. Крім того, близько 2,5 тисяч військових померли від алкоголю, наркотиків або самогубств — серед них понад 1,5 тисячі наклали на себе руки.

До цього ЗСУ ліквідували на фронті російського хокеїста Костянтина Зарубіна.

Також ЗСУ ліквідували російського чемпіона світу з льодолазіння.

Українські захисники ліквідували на фронті російського окупанта Сергія Кучерова — багаторазового чемпіона Росії з велоспорту, володаря Кубка світу та учасника двох Олімпійських ігор.

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