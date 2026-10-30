Кремль готує ґрунт для звинувачень України у зриві мирних переговорів, — ISW

0:00 / 0:00

Росія висуває умови для відновлення мирних переговорів, які передбачають односторонні поступки з боку України. Водночас Кремль формує інформаційне підґрунтя, щоб у разі відсутності домовленостей покласти відповідальність за це на Київ.

Аналітики звернули увагу на заяви помічника президента РФ Юрія Ушакова щодо можливих тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі.

За його словами, зустріч може відбутися після 4 листопада. Водночас конкретні терміни залежатимуть від ситуації на полі бою та загального перебігу подій.

Ушаков також заявив, що Москва стежитиме за тим, чи завдаватиме Україна масштабних ударів по території Росії під час святкування Дня народної єдності 4 листопада.

В ISW вважають, що таким чином Кремль пов’язує готовність до переговорів із припиненням українських далекобійних атак.

Водночас Росія неодноразово відмовлялася від пропозицій щодо взаємного припинення таких ударів. Аналітики зазначають, що Москва регулярно використовує перебільшені заяви про успіхи російської армії на фронті, намагаючись посилити тиск на Україну та домогтися односторонніх поступок.

За оцінкою Інституту вивчення війни, Кремль, імовірно, навмисно створює умови, за яких відмову України виконувати російські вимоги можна буде представити як перешкоду для мирного врегулювання.

Водночас точний зміст умов, про які говорив Юрій Ушаков, залишається незрозумілим.

Ще одним напрямом дій Москви аналітики називають спроби обмежити участь європейських країн у переговорному процесі. Російські посадовці стверджують, що Європа нібито не має єдиної позиції щодо діалогу з Кремлем.

Зокрема, Юрій Ушаков заявив, що нинішній формат передбачає переговори лише між Україною, США та Росією.

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова також звинуватила європейських лідерів у небажанні обговорювати інтереси Москви.

В ISW вважають, що Росія намагається не допускати європейських представників до переговорного процесу, доки вони не погодяться з її вимогами. Серед них — повернення НАТО до кордонів 1997 року.

Крім того, Кремль прагне скористатися розбіжностями між європейськими країнами, щоб послабити їхню спільну позицію щодо війни в Україні.

Таким чином, за оцінкою аналітиків ISW, Москва не лише висуває умови для відновлення переговорів, а й формує інформаційну кампанію, яка може дозволити їй звинуватити Україну у відсутності мирної угоди.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російський диктатор Володимир Путін готовий провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

30 жовтня в Офісі президента України прокоментували заяви Кремля про те, чи відповів би російський диктатор Володимир Путін на телефонний дзвінок президента України Володимира Зеленського.

Читай нас у