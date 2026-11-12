Кремль оголосив новий набір до програми Час гєроїв: ЦПД пояснив справжню мету проєкту

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У Росії оголосили новий набір до кадрової програми «Врємя гєроєв», яку Кремль позиціонує як можливість кар’єрного зростання для учасників війни проти України. Водночас цей проєкт є частиною пропагандистської кампанії, покликаної заохочувати росіян до служби в армії.

За наявною інформацією, до рекламування нового етапу програми активно долучилися кремлівські гауляйтери на тимчасово окупованих територіях. Вони закликають місцевих жителів подавати заявки на участь у проєкті.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що подібні ініціативи мають пропагандистський характер і формують у російських військових хибне уявлення про перспективи після участі у війні.

«Подібні проєкти — це пропагандистське шоу для заохочення людей до служби в російській армії. Для військових кремль створює ілюзію, що участь у загарбницькій війні — це прямий шлях до влади та кар’єрного зростання. Водночас цивільному населенню нав’язують міф про "нову еліту" — ветеранів, які після повернення з фронту нібито прийдуть у чиновницькі кабінети й вирішать усі проблеми. Насправді розмови про "нову еліту" — лише декорація: реальний контроль і влада залишаються в руках вищої кремлівської бюрократії», — йдеться у дописі ЦПД.

Таким чином, за оцінкою Центру, Кремль використовує програму «Врємя гєроєв», щоб створити ілюзію соціального та кар’єрного піднесення для учасників війни, водночас зберігаючи реальні важелі управління в руках чинної російської владної верхівки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

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