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Російська делегація візьме участь у наступному раунді переговорів щодо України, який запланований на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Керівником переговорної групи знову стане помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський.

Участь Москви в зустрічі підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, російські представники прибудуть до Абу-Дабі та перебуватимуть там 10 і 11 листопада.

Очолить переговорну групу Володимир Мединський, який керував російською делегацією і під час попереднього раунду переговорів.

Таким чином, Кремль вирішив зберегти попереднього керівника переговорної групи для участі в наступній зустрічі.

Водночас Дмитро Пєсков не розкрив інших подробиць щодо складу російської делегації та порядку денного переговорів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Робочі переговори між Україною та Росією заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі за посередництва США. За словами спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, сторони мають обговорити післявоєнну безпеку, деескалацію та гуманітарні питання.

Європейські країни не братимуть участі в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Заява російського диктатора володимира путіна про згоду на відновлення мирних переговорів із Україною ще не гарантує їхнього реального проведення. Оцінювати результати будь-яких контактів необхідно за підсумками зустрічей, а не до їх початку, вважає президент Володимир Зеленський.

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