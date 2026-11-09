Кремль розгортає медійну мережу в Африці для вербування найманців на війну проти України

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про розбудову Росії в Африці масштабної мережі медіавпливу для створення сприятливого середовища та вербування місцевих громадян до російської армії.

Державне агентство РФ «Sputnik» через осередки в Йоганнесбурзі та Дар-ес-Саламі, партнерські радіостанції у 10 країнах і цифрову платформу GlobUs поширює антизахідні та антиукраїнські наративи, охоплюючи аудиторію до 300 мільйонів осіб.

За даними ГУР МО, станом на жовтень 2026 року встановлено дані 5451 громадянина з 43 країн Африки, які підписали контракти зі збройними силами РФ. Африканців заманюють під прикриттям цивільної роботи, після чого відправляють у штурмові підрозділи на найнебезпечніші ділянки фронту, що також підтверджено розслідуванням Незалежної міжнародної комісії ООН від 26 жовтня 2026 року.

Джерело: ГУР МО.

Російське командування залучає до штурмових дій на Гуляйпільському напрямку завербованих іноземців із країн Африки та Азії. За даними українських військових, іноземцям обіцяють цивільну роботу або безпечну контрактну службу, але після прибуття відправляють на передову.

РФ вербує найманців із країн Глобального Півдня для війни проти України.

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